Başkan Uysal: Cumhuriyetimiz bir mucizedir

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuvayımilliye 99. Yıl Spor Salonu’nun açılışında gençlere “Cumhuriyetimiz bir mucizedir. Dünya haritasına baktığınızda, Ortadoğu coğrafyasında bataklıkta açan bir çiçektir. Cumhuriyetimiz demokrasinin, bilime dayalı kalkınmanın, insani gelişmişliğinin, irfanın kalesidir dünyada” diye seslendi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü anısına ‘Kuvayımilliye 99. Yıl’ adını verdiği spor salonu Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Muratpaşa Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle devam etti.

BÜYÜK MUTLULUK

Törende Okul Aile Birliği Başkanı Sevcan Hızır, okulun bir spor salonuna kavuşuyor olmasından dolayı veliler olarak mutluluk duyduklarını belirterek, “Şüphesiz ki spor salonumuz çocuklarımızın sportif alanındaki gelişimlerine çok büyük katkı sağlayacak” dedi. Okul Müdürü Bahri Toker, büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını aktardı, “Uzun yıllardır özlemini çektiğimiz ve eksikliğini hissettiğimiz spor salonumuza kavuşuyoruz” diye konuştu.

HER MAHALLEYE SPOR SALONU

Başkan Uysal ise yaşam koşullarının ve belli zorunlulukların insanları spordan uzaklaştırdığına dikkat çekti. Bunun sonucu tansiyon, şeker ve kanser gibi hastalıkların arttığını belirten Başkan Uysal, “Türkiye genelinde her mahalleye, başında kitle sporlarında uzmanlaşmış bir de hoca olmak üzere, bir spor salonu yapmamız lazım. Sonra orada düzenli spor yapmaya toplumumuzu ikna etmemiz lazım” diye konuştu. Düzenli sporun beraberinde başarıyı, disiplini getirdiğini, vücut direncini arttırdığını kaydeden Başkan Uysal, “Her mahallede birer spor salonumuz varsa inanın mevcut hastane sayımızın yarısı bize yeter” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ’

Muratpaşa’da bunu gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını ve her mahallenin yakınında bir spor salonun olmasını istediklerini aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Metin-Nurdan Çakallıklı Anadolu Lise’mizin avlusuna bunu yapabildiğimiz için çok mutluyum. İhale de etmiyoruz. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Muratpaşa'mızda çok az şey ihale edilir. Asfaltımızı, çöp konteynerlerimizi, park mobilyalarımızı, park bitkilerimizi, her şeyimizi kendimiz üretiriz. Her kuruşumuza özeniriz. O her kuruş sizlerin kuruşları. O her kuruş sizlerin vergisi. O her kuruş genç çocuklarımızın geleceği. Bunun bilinciyle hareket ederiz.”

‘KONUŞULANLARA GÜLÜN GEÇİN’

Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü anısına spor salonuna Kuvayımilliye 99. Yıl adını verdiklerini belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, gençlere “Cumhuriyetimiz bir mucizedir. Dünya haritasına baktığınızda, Ortadoğu coğrafyasında bataklıkta açan bir çiçektir. Cumhuriyetimiz demokrasinin, bilime dayalı kalkınmanın, insani gelişmişliğinin, irfanın kalesidir dünyada” diye seslendi.

Bunun dünyada örneği bulunmadığını dile getiren Başkan Uysal, cumhuriyetin her alanda bağımsız, modern dünyayla rekabet etmek ve gelişmiş olmak isteyen, çocuklarına iş ve aş sağlamak isteyen tutkulu bir milletin bir önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk etrafında kenetlenerek yaptığı bir büyük değişim olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Cumhuriyetimizle ilgili konuşulan tartışmaya açılan şeylere gülün geçin. O bizim demokratik geleceğimiz. Müreffeh geleceğimiz, bilimsel geleceğimiz. O bizim torunlarımızın aydınlığıdır” dedi.

HAVA ATIŞINI YAPTI

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından törende, çeşitli spor branşlarında Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri elde eden öğrencilerine hediyeler verildi. Tören, Kuvayımilliye 99. Yıl Spor Salonu’nun açılış kurdelesinin hep birlikte kesilmesiyle sona ererken Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor basketbol takımının salonda yaptığı gösteri maçının da hava atışını yaptı.