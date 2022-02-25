Başkan Uysal: ''Kadınlarımızın yanındayız''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’yla Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı protokolü imza töreninde, “Kadınlarımızın hak ve hukuk mücadelesinde, sosyal hayatta eşit var olma mücadelesinde yanlarında olmaya gayret eden bir belediyeyiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) arasında şiddete uğrayan kadınlara destek olmak amacıyla federasyon bünyesinde hizmet veren Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Ev içi şiddete maruz kalan ya da risk altındaki kadın ve kız çocuklarının TKDF’ye bağlı destek mekanizmalarına 7 gün 24 saat ulaşmasını sağlayacak protokolün imza töreninde Belediye Başkanı uysal ve TKDF Başkanı Canan Güllü yer aldı.

YERELDEN POLİTİKA

Güllü, yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün aynı zamanda ev içi şiddete yönelik güçlü bir ‘Hayır’ anlamına da geldiğini söyledi. Kadına yönelik şiddete karşı yerelden bir politika üretmeye çalıştıklarını aktaran Güllü, şunları söyledi:

“Yerelden politika üretmek, kadınlar şiddete uğradığında bir mekanizmanın sağlanması, kadınların istihdama katılması, eğitime ulaşması kısaca yerelden üretilecek mekanizmaların işlerlik kazanmasıdır. Bu çerçevede, hiç çekinmeden bize kapılarını açan Sayın Başkanım Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir siyasi kimlikle değil tamamen hizmet düşüncesiyle yapılmış bu hareketinden olumlu sonuçlar çıkacağını gördük, görüyoruz.”

Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi’nin bir anlamda kadınların belediyesi olduğunu söyledi. 35 müdürlüğünün 14’ünün kadınlar tarafından yönetildiğini ve 2 kadın belediye başkan yardımcısı bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Kadına duyarlı bütçe yapan, kadınlarımızın hak ve hukuk mücadelesinde sosyal hayatta eşit var olama mücadelesinde yanlarında olmaya gayret eden bir belediyeyiz” diye konuştu.

‘KADINLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ’

TKDF ve Başkanı Sayan Canan Güllü’nün bu alandaki çalışmalarını simge kurumu ve ismi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızda gerek Turunç Masa üzerinden gerekse diğer enstrümanlarla kadınlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Projemiz ve etkinliklerimizle 7/24 ihtiyacı olan kadınlarımızla aramızda bir bağ oluşturabiliyoruz” dedi. Başkan Uysal, Türkiye genelinde uygulanan Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı protokolü içinde yer almanın kendileri için önemli ve değerli olduğunun altını çizdi.

ACİL YARDIM HATTI NEDİR?

Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, Türkiye’de kadına karşı şiddeti önleme ve müdahaleye yönelik olarak çalışan ilk acil yardım hattıdır. Acil Yardım Hattı ile şiddet gören kadının öncelik olarak hayatta kalabilmesinin sağlanması, sonrasında sırayla hukuka ve rehabilitasyona erişmesi amaçlanmaktadır. Gizlilik esaslı olarak çalışan Acil Yardım Hattı 0 (212) 656 96 96 ve 0 549 656 96 96 numaralı telefonlardan hizmet vermektedir.