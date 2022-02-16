Başkan Uysal, ‘Milletin önünde duramazsınız’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami’nin 25 bin ve 5 bin ölçekli imar planlarının oy birliğiyle kabul edildiği Büyükşehir Meclisi’nde “Bu planı, 100 kere iptal ettirseler 101’inci kez buraya en hızlı şekilde, takır takır gelecek. Milletin önünde duramazsınız. Boşuna şehrimizi de insanlarımızı da kimse yormasın” diye konuştu.

Antalya’da kent merkezinde, çepeçevre binalarla çevrilmiş, yaklaşık bin 477 hektar büyüklüğüyle 8 mahallenin tamamını, Fener ve Çağlayan mahallerinin belli bölümlerini içeren Kırcami’nin 25 ve 5 bin ölçekli imar planları olağanüstü toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Uysal, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Kırcami’nin Antalya’nın çok temel bir şehircilik sorunu olduğunu söyledi. Bu sorunun aşılmasında 25 bin ve 5 ölçekli planlama süreçlerinin tamamlandığını aktaran Başkan Uysal, “Meclis üyelerimize, siyasi partilerimize, 100 binlik plandan onay imzasını esirgemeyen Sayın Murat Kurum bakana, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e, en temelde emeklerimize, alın terimize, çabalarımıza sahip çıkan bu işin mağduru durumunda olan Kırcamili komşularıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

ŞEHİRDE HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMIYOR

Antalya’nın bugün tarihi bir gün yaşadığının altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bu tarihi süreçte bazı gerçekleri de ifade etmek istiyorum. 8 yıldır, aslında imar planına hiç kimse doğrudan, açıkça ‘Ben karşıyım’ demiyor. Bazı kritik anlarda görüyoruz ki, imar planına karşı yoğun faaliyet yürütülüyor. Şehirde hiçbir şey gizli kalmıyor. Kim ne yapıyor, duyuluyor. Gerçekleştirdiğimiz referandumda, imar planını 8 yıldır savunduğunu zannettiğimiz insanların önemli bir kısmının ‘hayır’ oyu çıksın diye, sahada çalıştığını görüyoruz.”

Bu ifadelerinin şikayet değil gelecekte yaşanabileceklere dikkat çekmek amacı taşıdığının altını çizerek açıklamalarını sürdüren Başkan Uysal, “Şehrimizin göbeğinde bir şehircilik dramı, tümör gibi duruyor, haritanın içinde. Komşularımız mağdur. Ana ulaşım akslarımız kesiliyor” dedi. Hal böyle olmasına rağmen Kırcami’yi ‘En çok sen çalıştın, ben çalıştım’ münazarası içinde gören basit siyasi yaklaşımların olduğunu belirten Başkan Uysal “Oysa, Kırcami siyasete alet edilmemiştir. En küçük bir oy konuşmasına, şartlı bir konuşmaya konu edilmemiştir” dedi.

‘TAKIR TAKIR GELECEK’

Kırcami’ye şehir sorunu olarak yaklaştıklarını, sorunu partiler üstü olarak ele alıp her aşamada mutabakatı aradıklarını dile getiren Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Buna rağmen standardı tutturmakta zorlanıyoruz. Şimdi, yine değişik güç odakları, memnuniyetsiz çevreler bazı faaliyetlerde bulunmak için hazırlanıyor olabilirler. Yapıcı bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu planı, 100 kere iptal ettirseler 101’inci kez buraya en hızlı şekilde, takır takır gelecek. Milletin önünde duramazsınız. Boşuna şehrimizi de insanlarımızı da kimse yormasın. Bundan yarım adım geri atma şansı bu şehrin yok. Yürütmeyi durdurmamı aldınız, ertesi gün buradadır, bu plan. Ödediğiniz harç paralarına yazıktır. Vaktinize, enerjinize yazıktır. Bu çevrelere söylüyorum, onlar kendilerini biliyor, planımızla uğraşmayın.”

‘SORUMLULUKTAN KURTULAMAZSINIZ’

Kırcami imar planlarının iptaline neden olan süreçte mahkemelerin bilirkişi raporlarının aksine karar aldığına dikkat çekerek açıklamalarını sürdüren Başkan Uysal, böyle bir kararla avukatlık hayatında ilk kez karşılaştığını söyledi. Başkan Uysal, “Bu planını başına bundan sonra da bir şey gelirse hiç kimse kendini ‘Yargı bağımsızlığı’ diyerek sorumluluktan kurtaramaz. Fotoğrafı söylüyorum. Onun için bu birliği ve beraberliği hiç bozmayalım” dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda Muratpaşa Belediye Meclisi’nin de 21 Şubat Pazartesi binlik planları görüşmek üzere olağanüstü toplanacağını açıkladı.