  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkan Uysal: ''Muratpaşa, bir altı ok belediyesidir''

Başkan Uysal: ''Muratpaşa, bir altı ok belediyesidir''

Başkan Uysal: ''Muratpaşa, bir altı ok belediyesidir''
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı heyetinin ziyaretinde, ''Muratpaşa, yabancıların tabiriyle update edilmiş, hatta upgrade edilmiş bir altı ok belediyesidir'' dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş ve İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’den oluşan heyet, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran’la birlikte Muratpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa’da 10 yılı aşkın süredir hayata geçirdikleri belediyeciliğin Atatürk’ün altı temel ilkesi üzerine şekillendiğini söyledi.

‘YOKSULLAR LEHİNE TARAFIZ’

“Bizim belediyecilerimizde devletçilik var” diyen Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızda biz yoksullar ve kırılgan gruplar lehine tarafız. Bunu açıkça belediye bütçesinin kullanımında da ortaya koyuyoruz. Cinsiyet ayrımcılığına karşı tarafız ve bunu tüm belediyecilik enstrümanlarımızla uyguluyoruz” diye konuştu.

‘HALKÇILIK KAPSAYICILIKLA ANLAM BULUYOR’

Halkçılık ilkesinin Muratpaşa’da kapsayıcılıkla hayat bulduğunu ifade eden Uysal, “Kamu hizmetlerinde asla insan ayrımı yapmıyoruz. Ama hizmetlerin seçiminde kendi politikalarımızı da net bir şekilde ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

‘MİLLİYETÇİLİK YERLEŞİK YABANCILARLA İLİŞKİLERDE ŞEKİLLENİYOR’

Milliyetçilik ilkesinin, ilçede yaşayan yerleşik yabancılarla kurulan ilişkilerde somutlaştığını belirten Uysal, “Çok iyi ilişkiler içindeyiz. Onların kültürlerini tanıyor, birlikte yaşıyoruz. Ancak turizm başta olmak üzere ilçemizin tüm iktisadi çıkarlarını ve sosyal dengelerini hassasiyetle koruyoruz” dedi.

‘DEVRİMCİLİK YENİLİKÇİLİKLE BİRLEŞTİ’

Muratpaşa’nın devrimciliğinin inovatif ve yenilikçi çalışmalarda kendini gösterdiğini vurgulayan Uysal, Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşuna sahip olduklarını, Çevreci Komşu Kart başta olmak üzere 7 ayrı sertifika ve üretim patentine sahip projeler yürüttüklerini belirterek “Devrimci, yenilikçi işlere sonuna kadar imza atan bir belediyeyiz” dedi.

‘CUMHURİYETÇİLİK KATILIMCI DEMOKRASİDE HAYAT BULUYOR’

Cumhuriyetçilik ilkesinin Muratpaşa’da tam demokratik katılım anlamında yaşama geçtiğini kaydeden Uysal, “Bütçemizi halkımıza oylatan bir belediyeyiz. Katılımcılığı deyim yerindeyse abartan bir belediyeyiz. Turunç Masa zaten başlı başına bir yönetişim sistemi” ifadelerini kullandı.

‘LAİKLİK KADINLARIN VARLIĞIYLA GÜÇLENİYOR’

Laiklik ilkesine ayrıca vurgu yapmaya gerek olmadığını söyleyen Başkan Uysal, “Kadın belediyesiyiz. Kadınların olduğu yerde zaten laiklik oluyor. Asla insanlara dinini, dilini, ırkını sormuyoruz” dedi.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!'' Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için skor verdi! Yapay zeka Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için skor verdi! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Şiddetli yağışlar tüm Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Şiddetli yağışlar tüm Türkiye'yi vuracak! İstanbul'da servis otobüsünün şoför koltuğunda oturanı görenler ''yok artık'' dedi! İstanbul'da servis otobüsünün şoför koltuğunda oturanı görenler ''yok artık'' dedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Fatih Erbakan'dan AK Parti hakkında gündemi sarsacak CHP planı iddiası Fatih Erbakan'dan AK Parti hakkında gündemi sarsacak CHP planı iddiası
Genç kızın cesedi kuyuda bulunmuştu: Cinayet şüphelisi, aramızda dolaşan bir katil çıktı! Genç kızın cesedi kuyuda bulunmuştu: Cinayet şüphelisi, aramızda dolaşan bir katil çıktı! Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Korku evinde gerçekten dehşeti yaşadı! Genç kadınının başına gelmeyen kalmadı Korku evinde gerçekten dehşeti yaşadı! Genç kadınının başına gelmeyen kalmadı Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Özgür Özel'den AK Parti'yi ayağa kaldıracak sözler Özgür Özel'den AK Parti'yi ayağa kaldıracak sözler Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! Evlenip anne olduktan sonraki imaj değişimiyle olay olan ünlü isim de şehre veda etti Evlenip anne olduktan sonraki imaj değişimiyle olay olan ünlü isim de şehre veda etti Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi! Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi!