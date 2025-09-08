  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkan Uysal: ''Muratpaşa dünyaya örnek olacak güçte''

Başkan Uysal: ''Muratpaşa dünyaya örnek olacak güçte''

Başkan Uysal: ''Muratpaşa dünyaya örnek olacak güçte''
Güncelleme:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Yöreler Renkler Festivali’nin Karadeniz Gecesinde derneklerin açtığı stantları ziyaret etti. Yörelerin yemeklerinden el sanatlarına, doğal ve tarihi güzelliklerine kadar pek çok değerin tanıtıldığı stantları gezen Başkan Uysal, Muratpaşa’da barış ve demokrasi ikliminin oluşmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, “İnanıyorum ki Muratpaşa’mız bütün Türkiye’mize, bütün dünyaya örnek olacak güçtedir” dedi.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen festivale bu yıl aralarında yerleşik yabancıların ve Yörüklerin de bulunduğu 73 hemşeri, kültür ve dayanışma derneği katılıyor. Dernekler, 14 Eylül’e kadar her gün 12.00-23.00 saatleri arasında stantlarında şehirlerinin kültürünü kent sakinleriyle buluşturacak.

KARADENİZ FIRTINASI

Festivalin ikinci günü Karadeniz Gecesi’ne ev sahipliği yaptı. Atatürk Kent Meydanı, tulum ve kemençe ezgileriyle coşku dolu horonlara sahne oldu. Gecede Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ve Orhan Çavuş’un “Horon Zamanı” koreografisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Programın finalinde kemençenin genç virtüözü Ekin Uzunlar sahneye çıkarak meydanı dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı.

BARIŞ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Başkan Uysal gecede yaptığı konuşmada, Muratpaşa’daki dayanışma kültürünün önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Muratpaşa'mızda ve Türkiye’mizde oluşturduğunuz bu medeniyet tablosunu, bu dayanışmayı, bu barışı, bu kardeşliği, bu bütünleşmeyi temin ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Muratpaşa'mız bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya örnek olacak güçtedir.”

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara da festivale katılarak, Başkan Uysal ile birlikte stantları gezdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti
Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı