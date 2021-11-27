Başkan Uysal: ''Umuda dönüştüreceğiz''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yer alan sivil toplum kuruluşlarıyla bulaşmasında “ASSİM’de olduğu gibi her türlü ayrımcılığı yeneceğiz. Farklılıklarımızı, pozitif enerjiye çevirerek bu ülkenin geleceği için umuda dönüştüreceğiz” dedi.

Başkan Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de düzenlenen kahvaltıda ASSİM yerleşkesinde yer alan derneklerle bir araya geldi. Etkinliğe, aralarında Antalya Anadolu Dernekleri Platformu’nun da bulunduğu 100’ün üzerinde sivil toplum kuruluşundan 200’e yakın temsilci katıldı.

Başkan Uysal, konuşmasında, Muratpaşa olarak dolu dolu bir ekim ve kasım ayı yaşadıklarını belirtti. Başkan Uysal, “Şehrin ruhunun, şehrin alışkanlıklarını yok olmaması lazım. Beşincisini, onuncusunu yaptığımız önemli etkinlikleri, festivalleri, buluşmaları, tartışmaları, sempozyumları bir yıl yapamadık. Bir yıl daha yapamamayı içimize sindirmediğimiz için Kaleiçi Old Town Festivali’nden başlayarak yoğun bir süreci yaşamış olduk” şeklinde konuştu. Başkan Uysal, gelecek yıl 28 Mayıs – 4 Haziran arası Yöreler Renkler Festivali’nin yapılacağın da müjdesini verdi.

SORUMLULUK HİSSETMELİYİZ

Bir şehrin güçlü kalması, yenilikçi olması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Her sabah, bu şehrin ve ülkenin hayatına ne katabilirim diye uyanmalı insanlarımız. Dünyada ne olup bitiyorsa bizde de daha iyisi olup bitmeli. Hiçbir hal ve şartta mazeretçi olunmamalı. Eğer kişi başına gelirimiz 30 bin dolar olması gerekiyorsa bunun için hemen bir planlama yapıp çalışmaya başlanmalı. Eğer şehrimizde bir mağduriyet varsa bunu çözmek için hemen iş birliği yapmalı. İklim krizi varsa, sularımız her geçen gün kirleniyorsa bunun önüne geçmek için hemen bir araya gelip ortaklaşmalı. Şehrimizde, standartları tamamlayacak kültür hizmeti yoksa, fiziki mekan sorunu yükselmişse hemen ortaklaşmalı. Şehrin akilleri, çalışkanları, öncüleri, ruhunu temsil eden insanlar bundan hemen sorumluluk hissetmeli.”

ÖRNEK OLSUN

İşte böyle bir dünyayı inşa etmeye Muratpaşa’dan başladıklarını dile getiren Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızda oluşturmaya çalıştığımız şey Türkiye’mize, hatta insanlığa ön ayak olsun istiyoruz” dedi. Bu nedenle hep bir arada olmaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Uysal, ASSİM’in de böyle bir bakış açısıyla yapılandırıldığını söyledi.

ASSİM yerleşkesinin bir bölümü sivil toplum çalışmaları için ayrılırken diğer bölümünün inovasyon ve girişimcilik alanında faaliyetler için kullanıldığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Bir kanadında şehrin ortak aklını, vicdanını, ruhunu, enerjisini, dinamizmini teşkil ederken diğer kanadında gelişmiş teknolojiler, buluşlar, dünyayla rekabet edebilecek ve ortaklaşabilecek kalitede bir hayatı oluşturmak konusunda faaliyetler sürüyor. Ve bu, bir arada yapılıyor” diye konuştu.

Bu birlikteliğin aynı zamanda somut, hayata değer katan sonuçları olduğunu da dikkat çeken Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Biz Muratpaşa’dayız. 513 bin nüfuslu bir bölgedeyiz ama buradan başlarız. Buradan başlarız, her türlü duvarı, birbirimize karşı olumsuz duyguları yok etmeye. İşbirliğine. Buradan başlarız, ayrımları bir kenara bırakıp millet olarak kalkınabilmek, insanlık ailesinin en onurlu noktasında bir birey olmak için hep birlikte harekete buradan başlarız. Buradan örnek oluruz. Tıpkı ASSİM’de olduğu gibi her türlü ayrımcılığı yeneceğiz. Farklılıklarımızı, pozitif enerjiye çevirerek bu ülkenin geleceği için umuda dönüştüreceğiz.”