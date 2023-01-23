Başkan Uysal, Yörük buluşmasında konuştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, düzenlendiği 1. Yörük Yaşam Kültürü Buluşması’nda, “Ev sahibi olduğumuz topraklarda sonsuza kadar ev sahibi olmak istiyoruz. Bundan doğal da bir şey yok. Bunu korumak istiyorsak birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Siyasetin bizi ayrıştırmasına izin vermememiz lazım” diye konuştu.

Başkan Uysal, Antalya Yörük Türkmen Gençliği Derneği’nin, Varsak’ta düzenlendiği 1. Yörük Yaşam Kültürü Buluşması’na katıldı. Başkan Uysal, etkinlikte ağıla girip keçileri sevdi, Yörük çadırında bağdaş kurup dernek yönetimi ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Başkan Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, keçilerin Torosların en verimli türlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, “Bu dağların bereketi bitmez. Bu dağlar milyonlarca keçiye ev sahipliği yapabilir. Yeter ki insanoğlu bunu organize etsin. Yeter ki insanoğlu, sözüm meclisten dışarı, haylazlık yapmasın” diye konuştu. Keçilerin makileri yediği gerekçesiyle bakılmadığını anlatan Başkan Uysal, “Bu sefer orman yangınlarından başımızı kaşıyamadık. Biz dağlarımızın ve keçilerimizin kıymetini bilelim. Yörük kültürümüzün de kıymetini bilelim” dedi.

Yörük kültürünün aynı zamanda toplumun birliği ve beraberliği demek olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Biz millet olarak birlik olmazsak, güzelim toprakları kaybedebiliriz. O, bu, şu diye ayrıma tabi olursak, pasaportumuzu belli bir para ödeyene üstüne ev de vererek veriyor olursak bu güzelim kara parçasını, ata yadigarının her zerresi için büyük bedeller ödenmiş bu toprakları kaybederiz endişesi taşıyoruz. Biz misafirden ekmek yiyoruz. Misafirle hiçbir derdimiz yok. Ama ev sahibi olduğumuz topraklarda sonsuza kadar ev sahibi olmak istiyoruz. Bundan doğal da bir şey yok. Bunu korumak istiyorsak, birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiz lazım. Siyasetin bizi ayrıştırmasına izin vermememiz lazım.”