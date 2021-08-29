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Başkan Uysal’dan 30 Ağustos mesajı

Başkan Uysal’dan 30 Ağustos mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında “Şimdi artık yeni kuşaklarımız için eğitimde, sağlıkta, kültürde, bilimde yeni zaferler kazanmanın zamanı. Bize bu zaferleri kazanmak için ilham veren 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında “Şimdi artık yeni kuşaklarımız için eğitimde, sağlıkta, kültürde, bilimde yeni zaferler kazanmanın zamanı. Bize bu zaferleri kazanmak için ilham veren 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

Başkan Uysal, Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümünün kutlanacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Sadece uzun yaşamış bir insan ömrü kadar, 99 yıl, önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde bütün Anadolu insanının kenetlenerek yurdu işgalden kurtardığını belirten Başkan Uysal, mesajında “Şimdi, yeni kuşaklarımız için eğitimde, sağlıkta, kültürde, sanayide, ekonominin bütün alanlarında, bilimde yeni zaferler kazanmanın zamanı. Bize bu zaferleri kazanmak için ilham veren 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi umit uysal
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