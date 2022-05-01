Başkan Uysal’dan bayram mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı dolayasıyla yayımladığı mesajında “Çocuklarımızın geleceği için ülkemizin insanlığın için birlikte beraberlik içinde daha nice güzel günlerde beraber olmayı temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Başkan Uysal, 2 Mayıs Pazartesi başlayacak Ramazan Bayramı dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uysal, mesajında şunları söyledi:

“Uzun bir kışının ardandan Muratpaşa’mızda muhteşem bir Ramazan ayı geride kaldı. 23 gün boyunca kendi ürettiğimiz, içine ruhumuzu, birlik ve beraberlik duygumuzu, sevgimizi, saygımızı kattığımız yemeklerimizle mahallerimizde olduk. 80 bin komşumuzla iftar sofralarımızda buluştuk. Nihayet Ramazan Bayramı’mız geldi. Bizi biz yapan dini ve milli bayramlarımız ve bütün özel günlerimizde birlik beraberlik içinde, her türlü ayrışmadan uzak, birbirimize kenetlenerek beraber oluyoruz Çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin ve insanlığın geleceği için birlik beraberlik içinde daha nice güzel günlerde beraber olmayı temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”