Başkan Uysal’dan CHP ziyareti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve parti yönetimini ziyaretinde “Toplumuzun, insanımızın, çok daha iyi koşullara kavuşması için yoğun çaba sarf etmemiz, çok çalışmamız gerekiyor. Bunda da CHP Antalya il örgütü olarak şu ana kadar gerekenleri yaptığınız gibi bundan sonra da yapacağınıza inanıyorum” dedi.

gibi bundan sonra da yapacağınıza inanıyorum” dedi.

Başkan Uysal, CHP’de yaşanan değişimin ardından yeni İl Başkanı Nuri Cengiz ve il yönetimini ziyaret etti.

Başkan Uysal, ziyarette yaptığı konuşmada, siyasi kurumların kamu yönetimlerinin doğru bir alt yapıda hizmetlerini sürdürmesi için demokrasilerinin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi. Başkan Uysal, nitelikli, demokratik ve kamu yararını önceleyen siyasi partilerin varlığının kamu yönetimlerini de kamu yararı odaklı hale dönüştüreceğini belirtti.

CHP’de hukuki süreçler çerçevesinde yönetim içi seçimle il başkanlığında görev değişimi yaşandığını kaydeden Başkan Uysal, “Bu çerçevede geçmişte görev alan İl Başkanımız Nusret Bayar, İl Sekreterimiz Lokman Uysal’a ve sorumluluk üstlenmiş tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi. İl Başkanı Cengiz’le İl Sekreterliği görevini üstlenen Füsun Çevik Karaman ve İl Saymanı İbrahim Güney’e de başarılar dileyen Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bu nöbet değişiminde, ‘Kolay gelsin’ demek üzere kendilerini ziyaret ediyorum. Umuyorum ki, içinde bulunacağımız faaliyetler Antalya’mıza, Türkiye’mize daha faydalı olacak, toplumuzu kalkındıracak, daha iyi yaşatacak. Daha demokratik şartlarda, daha fazla üreterek ve paylaşarak yaşayan bir toplum olmak istiyoruz. Dünyada kişi başına düşen milli gelirde Türkiye 79’uncu. Kimilerine göre daha da arkada. Maalesef yeni kuşaklarımız, koşulları olumsuz buldukları için ülkemizi terk ediyor. Bu tablo kabul edilemez. Toplumuzun, insanımızın, çok daha iyi koşullara kavuşması için yoğun çaba sarf etmemiz, çok çalışmamız gerekiyor. Bunda da CHP Antalya il örgütü olarak şu ana kadar gerekenleri yaptığınız gibi bundan sonra da yapacağınıza inanıyorum.”

İl Başkanı Cengiz ise ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken “Antalya’mıza, Türkiye’mize refah, huzur ve özgür yarınları yeniden tesis edebileceğimiz siyaseti ortaya koyarak yan yana, omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.