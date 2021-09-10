  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkan Uysal’dan tam destek

Başkan Uysal’dan tam destek

Başkan Uysal’dan tam destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretinde, kentte amatör spor branşlarının gelişmesi ve alt yapılarının güçlenmesi için her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Erhan Erdem, Ersan Göbelek ve Genel Koordinatör Cem Manavuşak Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, çocukların spora yönlendirilmesi, amatör spor branşlarının geliştirilmesi, alt yapıların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.

Başkan Uysal, beş yılı aşkın süredir kulüp derneğiyle imzaladıkları protokol çerçevesinde bu alanda birlikte çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının sporu bir kent kültürü haline getirmek olduğunu belirten Başkan Uysal,  “Tesislerimiz ve diğer olanaklarımızla Antalyaspor’umuzu hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.  

Ziyaretin sonunda, dernek yönetimi Başkan Uysal’a, üzerinde adı ve soyadının yazılı olduğu 07 numaralı Antalyaspor forması hediye etti.

 

Etiketler Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın hızlı yükseldi! Dolar, Euro, Sterlin, gümüş kritik sınırda
Anamur'da orman yangını
Deniz Seki’nin son hali olay oldu
AK Parti, kendisine en yakın anket şirketinin aneket sonuçlarında bile kaybetti
SGK'da soruşturmayı başlatan isim görevden alındı
E-5’te ilginç görüntü! Yolcu uçağı çevreyolundan böyle geçti
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den dudak dudağa poz
Bakan Koca ve Bakan Özer'e istifa çağrısı
Tıp dünyası isyan etti: ''Salgın böyle bitmez''
Türkiye'de 3. doz Biontech aşısı için tarih belli oldu