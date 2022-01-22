Başkan Uysal’dan yağlı güreşler için önemli çağrı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yağlı pehlivan güreşlerinin geleceği, sporcu sağlığını korumak için doping kontrolleri ve güreşlerin birer gün arayla yapılması dahil yeni düzenlemelerin düşünülmesi gerektiğini söyledi. Uysal, “Bu konuda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Asbaşkan Ahmet Taşçı’ya sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

Kırkpınar Başpehlivanı, Muratpaşa Belediyespor güreşçisi Orhan Okulu ve antrenörü Kemal Yılmaz, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette başpehlivan Okulu, yeni sezon hazırlıklarına başladığını belirterek, “Er meydanında sakatlıkların yaşanmadığı biz sezon istiyoruz” dedi. Başkan Uysal, başpehlivan Okulu’ya yeni sezonda başarılar diledi. Uysal, “Antalya’mız ve Muratpaşa’mız, Muratpaşa’nın Aslanı Orhan Okulu’yla daha nice zaferleri yaşayacaktır. Ama her şeyden önemlisi sporcu sağlığını korumak ve yağlı güreşi bir kültür olarak gelecek nesillere taşımaktır. Dünya kültür mirasının bir parçası haline getirmektir” diye konuştu.

Yağlı güreşin son derece ağır bir spor olduğunun altını çizen Başkan Uysal, özellikle 2–3 gün boyunca aralıksız devam eden güreşler için yeni bir düzenlemenin ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Uysal, sıkışık takvimin ve kısa güreş sezonun er meydanlarında yaşayan kıyasıya rekabet ve sporcuların para kazanma zorunluluğuyla birleşince sporcu sağlığının geri planda kaldığına dikkat çekti. Uysal, “Bu yoğun takvimde pehlivanlar ayakta kalmak zorunda. Pehlivanlar kaybettiği enerjiyi geri kazanmak ve her hafta Türkiye’nin farklı bir noktasında er meydanında boy göstermek zorunda. Bu, sporcu sağlığı için risk oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu’na çağrı yapan Başkan Uysal, “Şeref Eroğlu başkanlığındaki Türkiye Güreş Federasyonu ve yağlı güreşlerden sorumlu asbaşkan, yağlı güreşlerin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı’ya bu konuda sonuna kadar güveniyoruz. Birer gün arayla pehlivanlarının er meydanına çıkması dahil birtakım düzenlemelerin düşünülmesi gerekiyor” diye konuştu. Sporcu sağlığı için doping kontrollerinin de çok sıkı bir şekilde yapılması ve hızlı şekilde sonuçlandırılması gerektiğinin de altını çizen Başkan Uysal, “Yağlı güreşlerin geleceği, ata sporumuzu örf, adet ve gelenekleriyle yaşatmak için bu konularda adım atmak zorundayız” dedi.