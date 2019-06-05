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  4. 05 Haziran 2019 12:53

Başkan Yaşar dış birimleri denetledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye bünyesinde bulunan dış birimleri denetledi. Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu ile Yakacık bölgesinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Macun Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Yaşar, devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Başkan Yaşar dış birimleri denetledi
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Yenimahalle’de ilçe sakinlerinin mutluluğu ve huzuru için üretilen her projenin altında Fen İşleri ve Park Bahçeler personelinin emeği olduğunu belirten Yaşar “Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın yerel yönetimden beklentilerini düşünerek, birlikte yönetimin kıstaslarını esas alarak projeler üretiyoruz. Bu projeler, dış müdürlüklerimizde çalışan Yenimahalle’nin emekçilerinin alın teri sayesinde hayata geçirilmektedir. Şuan devam eden asfalt, yol yapımı ve yeşil alan çalışmalarının yanı sıra söz verdiğimiz projeleri ilçeye kazandırmak için personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.

“7/24 çalışmaya devam edeceğiz”

Yenimahalle’de devam eden projeler ve çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Yaşar “Yenimahalle’ye kazandırılan projelerin ve çalışmaların tümünde belediye işçisinin emeği var. Bina yapımı dışında bütün hizmetleri kendi işçilerimiz yapıyor. Asfalt dökümünden beton santraline, kendi araç parkımızdan atölyelerimize ilçemiz için üretiyor, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Sergilediğimiz bu yönetim anlayışı sayesinde ilçemizde istihdam sağlayarak, her işi taşerona yaptırmak yerine kendi işçimizle Yenimahalle’ye hizmet ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde, yetki çerçevemiz içerisinde, istihdama destek vermek her zaman önceliğimiz oldu. Vatandaşın verdiği vergiler savurganlıkla değil, verimli ve fayda sağlayan projelerde kullanılmalıdır. Bu anlayışla 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

fethi yaşar , yenimahalle belediyesi
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