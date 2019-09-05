Başkan Yavaş: ''Ankaralılara verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz''

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri (TÜDEF) Ergün Kılıç, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar ve STK temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında Başkan Yavaş, “Ortak akıl yönetim anlayışını uygulayarak Ankaralıların hakkını aramaya devam edeceğiz” dedi.

“ANKARALILARA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Ankaralılara seçim öncesinde verdiği sözleri tutmak için ara vermeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Yavaş, doğalgaz sayaçları ve haksız alınan bedellerle ilgili şikayetleri çözüme kavuşturmak için verdikleri sözü yerine getireceklerini ve bunun için her türlü hukuki mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Basın toplantısında açıklamalarına Ankara’ya doğalgazın Büyükşehir Belediyesi tarafından getirildiğini bununda Ankaralılara büyük külfetler yüklediğini hatırlatarak başlayan Başkan Yavaş, “Belediyenin doğalgaz dağıtım hizmetleri için kurduğu Başkentgaz A.Ş 2013 yılında tümü ile özelleştirilmiştir. Genel düzenlemelerin aksine bu özelleştirme sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hisse bırakılmamıştır. Belediyeye Türk Ticaret Kanunu ile verilen yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkını düzenleyen hüküm de kaldırılmıştır” dedi.

“UYUŞMAZLIKLAR TTK’NIN DEĞİL İDARİ YARGININ KONUSU YAPILMIŞ”

Başkentgaz, dağıtım hizmetlerinin EPDK denetiminde kamu imtiyaz sözleşmeleri kapsamında yerine getirdiğini belirten Başkan Yavaş, bu nedenle abone olma ve sözleşme koşullarından doğan uyuşmazlıkların idari yargı alanına girdiği için diğer şirketlerden farklılık gösterdiğini kaydetti.

“2 MİLYON ABONEYİ İLGİLENDİREN KONUYA KAYITSIZ KALAMAYIZ”

Doğalgazın 2013 yılında özelleştirilmesine karşın doğalgazla ilgili tüm şikayetler ve yakınmaların hala belediyeye iletildiğini vurgulayan Başkan Yavaş şunları söyledi:

“Bazı hemşehrilerimizce yaşanan sıkıntıların belediyemizle ilgili olduğunu düşünmektedir. Bu konu sosyal medyada da geniş bir şekilde yer almaktadır. 2 milyon aboneyi ilgilendiren bu yakınmalar konusunda bizim ilgisiz kalmamız, dağıtıcı şirket karşısında Ankaralıların yalnız bırakılması düşünülemez elbette. Belirtilen nedenlerle sivil toplum kuruluşları ve tüketici dernekleri ile de işbirliği yapılarak belli başlı yakınma konuları tespit edilmiş, bunların hukuk zemininde giderilmesi, yargı denetiminden geçirilmesi için her türlü hazırlıklar yapılmış, avukatlar görevlendirilmiştir.”

“BAŞKENTGAZ A.Ş YÖNETİMDE BELEDİYE TEMSİLCİSİ İÇİN BAŞVURU”

Başkan Yavaş, Başkentlilerin doğalgaz kullanımından dolayı yaşacakları sorunları için izleyecekleri yasal süreçler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Başkan Yavaş, doğalgaz aboneliğinden dolayı yaşanan sorunların hızlıca çözümlenmesi için Başkentgaz A.Ş yönetiminde belediyenin temsilcisinin bulunması için gereken yasal sürecin başlatılarak konuya ilişkin başvurunun da EPDK’ya bugün itibarıyla gönderildiğini ifade etti.

“300 DOLARIN İADESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

Doğalgaz abonelerinin en çok şikayet ettikleri konuların başında sayaç bedeli olarak alınan 300 doların iadesi konusuna da değinen Başkan Yavaş, Ankaralılardan bağlantı ve doğalgaz sayacı bedeli olarak tahsil edilen 300 doların güvence bedeli olarak belirtilmediği için geri iadesinin olanaklı görünmediğini söyledi.

“ABONE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ SAHİBİ DEĞİL”

Aboneler tarafından geçmişte alınan 300 doların 150 dolarlık kısmının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sayaç bedeli olarak tahsil edildiğini belirten Başkan Yavaş, 2019 yılı itibarıyla abonelerden sayaç ücreti ve doğalgaz bağlantı ücreti olarak 700 TL tahsil edildiğini, buna karşın önceden 150 dolar ödemiş olan abonelerin bile uygulamada sayaçlarının sahibi olmadığını söyledi.

“ÇELİŞKİLİ HÜKÜMLERİN KALDIRILMASI İÇİN EPDK’YA BAŞVURACAĞIZ”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlemelerindeki çelişkili hükümler ve şirket uygulamaları sonucu sayaçların dağıtıcı şirkete ait olduğunun altını çizen Başkan Yavaş, “Şirketin aslında abonenin sahibi olduğu sayacı alıp götürebildiği görülmektedir. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu amaçla öncelikle mevzuattaki çelişkili hükümlerin giderilmesi için EPDK’ya başvuruda bulunacağız, olumsuz cevap alınması halinde idari yargıda iptal davası açacağız” dedi.

“950 BİN ÖN ÖDEMELİ ABONE FATURALI ABONE OLMAYA ZORLANIYOR”

Başkentgaz’ın 950 bin ön ödemeli doğalgaz abonesini mevzuata ve hukuka da aykırı bir şekilde faturalı sayaca geçmeye zorlandığını ifade eden Başkan Yavaş, abonelerin daha ağır hükümler içeren yeni sözleşme imzalattırılarak, abonelerden ortalama 510 TL de güvence bedeli alındığına dikkat çekti.

“DOĞALGAZI PEŞİN ALANLAR CEZALANDIRILIYOR”

Bu sorunların hukuk alanında çözümlenmesi için gerekli işlemlerin yapılarak EPDK veya dağıtıcı şirket işlemlerinin idari yargı denetiminden geçmesi sağlanacağını belirten Başkan Yavaş, parasını peşin ödeyerek gaz almış ön ödemeli doğalgaz abonelerinden, tüketim tarihleri itibarıyla ilave ücret alınarak, sadece dağıtıcı şirketlerin menfaatlerinin dikkate alındığı, abonelerin haklarının göz ardı edildiği, hatta peşin ödeme yapanların cezalandırıldığını sözlerine ekledi.

Doğalgaz abonelerinin yaşadığı bu haksızlıkların giderilmesi için EPDK’ya yeniden başvuru yapılacağını bir kez daha yenileyen Başkan Yavaş, “Doğalgaz abonelerinin yaşadığı haksızlıkların giderilmemesi halinde doğrudan ya da tüketici derneklerimiz aracılığıyla iptal davası açılması için gereken işlemler noksansız bir şekilde yerine getirilecektir” diye konuştu.

STK TEMSİLCİLERİ SÖZ ALDI

Basın toplantısında söz alan, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Sekreteri Ergün Kılıç, doğalgaz firmasının zarar ederken doğalgaz firmasının kasasına ön koşulsuz olarak para koyan tüketicinin zararının görmezden gelindiğini söyledi.

Kılıç konuşmasına şöyle devam etti:

“EPDK’nın açıklamasında, ‘Şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketi ön ödemeli sayaçlara yüklenen gaz nedeniyle zarar ediyordu’ deniyor. Buradaki sıkıntı, zararın sadece yüklenici firmanın olduğunun söylenmesi. Ön ödemeli sayaçlarda daha önceleri biliyorsunuz, kontör yüklemesi vardı. Bunu iptal ediyor ve TL yüklemesine geçiyor. Yani siz firmanın kasasına paranızı koyacaksınız, daha sonra zam gelecek, sanki tüketicinin parası enflasyondan etkilenmiyor sadece firmanın karı etkileniyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu kabul edilebilir değil. Kamu idarelerinin tüketiciyi koruma görevi varken ihlal etmişlerdir. Onun dışında tüketicinin çıkarlarına aykırı olmakla birlikte tüketicinin evrensel ilkelerine aykırı davranmıştır. Biz de davamızı açtık. Tüketici lehine sonuçlanmasıyla ilgili sonuçlar bekliyoruz”

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ise yaptığı konuşmada, doğalgaz sayaçları hakkındaki haksız uygulamaları işaret ederek “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun çıkardığı mevzuatlara dayanarak Doğalgaz dağıtım şirketi tarafından sayaçlar bir rant aracı olarak kullanılmaktadır. Tüketicinin seçme hakkına aykırı olarak yeni abone olmak isteyen tüketicilere mekanik sayaç dayatılmaktadır yüksek güvence bedeli karşılığında. Bağlantı bedeli, güvence bedeli ve doğalgaz hizmet bedeli son derece yüksek şekilde artırılıyor. Tüketicini temel gereksinimlerine erişim hakkı, seçme hakkı ve ekonomik sorunlarının korunması hakkı ayaklar altında. Tüketici mağdur ediliyor. Birlikte açtığımız davalar var, binlerce insanı yönlendirdik, ben sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Birlikte girişimlerde bulunacağız, ortak davalar açacağız ver bu mücadele devam edecektir” diye konuştu.