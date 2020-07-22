Başkan Yavaş, bu sefer de sağlık ocağı için devrede

Polatlı’daki yerel gazetelerin gündeme getirdiği ‘Konteynerde sağlık hizmeti’ haberi üzerine Ankara Valiliği ile Polatlı Kaymakamlığı’na yazı gönderen Başkan Yavaş, “Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda olan Sağlık Ocağı için izin verilmesi ve yer gösterilmesi halinde yenisi belediyemizce yapılacaktır” dedi.

Polatlı’nın yıllardır çözülemeyen su sorununu çözüme kavuşturmak için yoğun çaba harcayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şimdi de Polatlı Mehmet Akif Mahallesi Sağlık Ocağı için devreye girdi.

Başkan Yavaş, Polatlı’daki yerel gazetelerin ‘Bu Rezalete Kim Dur Diyecek!’ başlıklı haberleri ve Polatlı Kaymakamlığı’nın yazısı üzerine inceleme başlattı.

BAŞKAN YAVAŞ ANKARA VALİLİĞİ VE POLATLI KAYMAKAMLIĞINA YAZI GÖNDERDİ

Polatlı ilçesinde konteynerde zor koşullarda hizmet veren sağlık ocağı hakkında yapılan inceleme sonucu Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisinin yapılması konusunda Ankara Valiliği’ne ve Polatlı Kaymakamlığı’na bilgilendirme yazısı gönderildi.

21.07.2020 tarihli Başkan Yavaş imzalı yazıda;

“Yapılan değerlendirmede Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olan Polatlı ilçemizin, Mehmet Akif Mahallesinin ihtiyacı olan Sağlık Merkezi binasının adı geçen Bakanlıkça gerekli iznin verilmesi ve yer gösterilmesi halinde Belediyemizce yapılabileceği hususunu bilgilerinize arz/rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

MERKEZ VE İLÇELERDE CAMİDEN TAKSİ DURAĞINA KADAR BAKIM ONARIM

Büyükşehir Belediyesi sadece merkezde değil çevre ilçelerde de vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak, okul, cami, sağlık ocağı, mezarlık, taksi durakları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının boya, tadilat, bakım ve onarım işlemlerini de gerçekleştiriyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde de ücretsiz bakım ve onarım çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmesi ve yer gösterilmesi halinde hiçbir ücret almadan Polatlı Mehmet Akif Mahallesi Sağlık Ocağı’nı daha modern ve sağlıklı şekilde yeniden inşa edecek. Onayın gelmesinin ardından Başkan Yavaş’ın talimatıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüd ve Proje Şube Müdürlüğü proje çalışmalarına başlayacak.