Başkan Yavaş: ''Hedeflerimizi tutturduk''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclis; Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2020 yılı faaliyet raporunu görüştü.

Sosyal medya hesapları ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanan ve yaklaşık 1 milyon kişinin izlediği Büyükşehir Belediye Meclisi 13 saat sürdü. Yavaş, “Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2020 Şeffaflık Ödülü’nü bizlere vermesi, sadece bizim değil Ankara’nın gururudur” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan ayı 5. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Sosyal medya hesapları ve ABB TV’den canlı yayınlanan toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2020 yılı faaliyet raporu açıklandı. Göreve geldiği 2 yılın özetini videolarla açıklayan Yavaş, “Para gücüyle güven inşa edebilir misiniz? Sadece parayla, halkın sizin hakkaniyetinize ve adaletinize güvenmesini sağlayabilir misiniz? Para sayesinde ‘güvenilir adam’ kimliğine sahip olabilir misiniz? Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2020 Şeffaflık Ödülü’nü bizlere vermesi, sadece bizim değil Ankara’nın gururudur” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “HEDEFLERİMİZİ TUTTURDUK”

Meclis toplantısında yaptığı sunumda özellikle pandemi sürecinde insan odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerine dikkat çeken Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Betona sevdalı, gelişmişliği asfaltla ölçen, gökdelenleri rant kapısı yapan, plastik ve demiri kutsayan bir belediyecilik anlayışına son vermek için kolları sıvadık. Önceliğimiz insan olmalıydı. İnsanın, mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmadığı bir şehirde, yolun da, köprünün de asfaltın da pahalı heykel ve oyuncakların da hiçbir değeri olamazdı. Kimsenin aç ve açıkta kalmamasını, halkın sağlığını ve canını ihtiyaçlar sıralamasının en tepesine yerleştirdik.”

Yönetim anlayışında katılımcı demokrasiyi ve ortak aklı ilke edindiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘Halk belediye içindir’ kalıbını kırdık, uygulamalarımızla belediyeyi gerçek sahibine, yani halka iade ettik. Bu şehrin hakimleri veya ayrıcalıklı üstünleri değil, memurları olduğumuz bilinciyle hareket ederek, belediyeyi gerçek sahibi olan halkın denetimine açtık. Çok şükür ki hedeflerimizi tutturduk. Artık Ankara'da belediye kaynaklı bir ayrımcılık yok. Şehirde artık gerilim üreten ve insanları birbirine düşürmekten keyif alan bir yönetim yok. Halkın adaletinden kuşku duyduğu bir yönetim yok. Peki ne var? Huzur var, adalet var, güven var, kardeşlik var, dayanışma var. Belediye hizmetleri anlamında siyasi ayrıcalığın oluşturduğu nefret ve gerilim yok, iyilikte yarışma var, karşılıklı yara sarma var.”

GÜVENİLİR ADAM KİMLİĞİ

Göreve geldikten sonra ölü yatırımlara büyük paralar harcamak yerine güven inşa ettiklerini söyleyerek sözlerine devam eden Yavaş, “Paranız varsa maddi anlamda her şeyi yapabilirsiniz. Göğü kapatan gökdelenler dikebilirsiniz. Asfalt üzerine asfalt atabilirsiniz. Köprüler, kavşaklar inşa edebilirsiniz. Beş para etmez heykel, oyuncak ve saatlere görmemişler gibi dünyanın parasını verebilirsiniz. Ya güven? Para gücüyle güven inşa edebilir misiniz? Sadece parayla, halkın sizin hakkaniyetinize ve adaletinize güvenmesini sağlayabilir misiniz? Para sayesinde ‘güvenilir adam’ kimliğine sahip olabilir misiniz” dedi.

AYRIMCILIKLA VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE VURGUSU

Yerel seçimlerden sonra parti rozetini çıkardığına ve Başkent'te tarafsız, şeffaf bir yönetim sergilediklerini belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim herhangi bir semte veya köye hizmet götürürken adaletsizlik yaptığımıza dair, bize oy verenleri öncelediğimize dair, partizanca davrandığımıza dair eleştiri getirebilecek tek bir kişi bile çıkmaz, çıkamaz. Çünkü örnek gösteremez. Mazbatayı aldığımız günden itibaren sandıkları unuttuk. Hangi semt veya köyün bize ne kadar oy verdiğini hafızamızdan sildik. Kendi rozetimizi söz verdiğimiz gibi çıkardık, Ankara’nın hafızasında var olan ayrımcılığı belediyenin içine sokmadık. ‘Önce partili, önce yandaş, önce paydaş, önce akraba veya dost’ gibi kötü ayrımcılığı tarihten sildik, lüks ve israfa savaş açtığımız gibi kayırmacılığa da son verdik.”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetim anlayışıyla Türkiye'de diğer belediyelere örnek olduğunu ve adını dünyaya duyurduğunun altını çizen Yavaş, şu önemli değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara’da, Türkiye’de ve dünyada bir Ankara Büyükşehir Belediyesi gerçeği konuşuluyor. 28 yıldır dünyada yolsuzlukları izleyen ve raporlar hazırlayan en önemli kuruluş Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2020 Şeffaflık Ödülü’nü bizlere vermesi, sadece bizim değil Ankara’nın gururudur.

Belediyeyi, savurganlığın ve yolsuzluğun pençesinden kurtardık. İşte bu ödül, o mücadelenin karşılığıdır. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch, sağladığımız mali disiplin ve borç yönetimindeki başarı dolayısıyla belediyemizin kredi notunu AAA olarak belirledi. Aynı zamanda belediyemizi ülkemizde kredibilitesi en yüksek belediye olarak tescil etti.”

ÖNCELİK İNSAN VE HALK SAĞLIĞI

Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını toplum sağlığını önceleyen doğru yatırımlarla halk için kullandıklarını ifade eden Yavaş, “Yüzlerce köyün kanalında açıktan lağım akması birilerini rahatsız etmeyebilir ama bizi eder. Asıl belediyecilik budur ve biz şimdi o köyden bize oy çıkmış mı çıkmamış mı demeden gereğini yapıyoruz. Şu çağda Ankara’nın bazı mahalle ve köylerine tankerle su taşınıyor. Kaynakları şişme Dinocanlara, dinozorlara, uçak ve helikopterlere akıtıp Ankaralıyı ihmal edenlere karşı seslerini çıkarmayanların, bizi algı belediyeciliğiyle suçlaması maalesef tıbbın konusudur.

Ankara’da hala tankerle su taşınan yerler varken, bizden bunları halletmek yerine uçuk projeler bekleyenler, beklemeye devam etsinler. Yapmayacağız, çünkü önceliğimiz halk ve onun sağlığı olacak. Milyon dolarları Çin’den getirdiğiniz oyuncaklarda batıracaksınız, halka asbestli borulardan su içirmeye devam edeceksiniz” diye konuştu.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİNİN İZLEDİĞİ MECLİS MARATONU 13 SAAT SÜRDÜ

2020 yılı Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin faaliyet raporlarının sunulduğu Belediye Meclisinde, AK Parti ve MHP grubu adına grup başkan vekilleri, ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri söz alarak faaliyet raporlarına ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ve ABB TV’den canlı yayınlanan ve yaklaşık 1 milyon kişinin izlediği Meclis Toplantısı 13 saat sürdü.