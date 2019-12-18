Başkan Yavaş üniversitelilerle buluşuyor

Günlük mesaisinin bir bölümünü üniversitelerden ve öğrencilerden gelen söyleşi ve konferans davetlerini geri çevirmeyerek geçiren Başkan Yavaş, gençlerin hem sorunlarını dinliyor hem de fikir alışverişinde bulunuyor.

İlk önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleşen ‘Mülkiye Kent Konferansları’na katılan Başkan Yavaş’ın bir sonraki adresi Bilkent Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu’nun (MEC) düzenlediği konferans oldu.

BAŞKAN YAVAŞ’I DİNLEMEK İÇİN GELEN GENÇLER SALONLARI DOLDURDU

Prof. Dr. Ruşen Keleş’in moderatörlüğünü yaptığı konferansta öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yavaş’ı dinlemeye gelenlerin arasında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yer aldı.

Geleceğin yöneticileriyle buluşan Başkan Yavaş, hem gençlerin sorularını yanıtladı hem de kent yönetimine ilişkin fikirlerini dinledi.

“ANKARA’NIN HER YERİNE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Bütünşehir Yasası ile ilgili düşünceleri sorulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bütünşehir Yasası çıkarılırken yerel yönetimlerin güçlendirileceği söylenmişti ancak hantal bir yönetim ortaya çıkardı. Aday olduğum dönemde de bu sisteme karşı olduğumu söylemiştim” dedi.

Yasanın ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yetki devri şeklinde bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Park, bahçeler ve peyzaj gibi bakım gerektiren işlerin bütçelerini vermek kaydıyla işi ilçe belediyelerine devretmeyi düşünüyoruz. Çünkü denetimini yapamıyorsunuz. Bir de bu işler merkezi yönetimden yapıldığında, büyükşehir bakanlık gibi görülüyor. Vatandaşlar da bunu denetleyemiyor. Biz yetişebildiğimiz kadar, Ankara’nın her yerine yetişmeye çalışıyoruz.”

“SİZİN PARANIZI SİYASİ HESAPLARA KURBAN EDEMEM”

“Belediye sayısı 15-20 bini geçecek ki insanlar da her an gidip ulaşabilecek” diyen Başkan Yavaş, “Bir kişinin karar verdiği yerde hataların telafisi de olmuyor. Ben, Ankara halkının maaşını ödediği bir memurum. Kendi kafama göre siyasi çalışmalar yapamam. Sizin paranızı har vurup, harman savuramam, siyasi hesaplara kurban edemem. Buna hakkım yok. Biz sizlerin parasını harcayan bir memuruz. Bizleri gözünüzde büyütmeyin” değerlendirmesinde bulundu.

“Eski sisteme dönmek istemem” sözleriyle düşüncelerini paylaşan Başkan Yavaş, göreve geldiği günden itibaren belediyede hayata geçirilen proje ve çalışmalar hakkında da gençlere bilgi verdi.

“METRO GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Yurt dışında gözlemlediği yerel yönetim modelleriyle ilgili görüşleri sorulan Başkan Yavaş, şunları söyledi:

“Onlar altyapıyı yaptıkları için artık başka şeyleri konuşuyorlar. Kaç kilometre asfalt atıldı, kaç kilometre metro yapıldı diye konuşmuyorlar. Kenti daha sağlıklı hale nasıl getirebileceklerini tartışıyorlar. İnsanların kent içinde nasıl hareketlendirileceğini konuşuyorlar. Kente karşı işlenen bazı suçlar var. Düğmeyi başta yanlış iliklersen, devamı da öyle gelir. Bu suçlar da öyle. Mesela, Ankara’da metro neden düzgün çalışmıyor? Batıkent üzerinden gelen metro 157 bin yolcu taşıyor. Bu aslında vagon başı sayıya vurduğumuzda çok düşük bir rakam. Keçiören 40 bin, Çayyolu 35 bin kişi taşıyor. Böyle olduğu için de bundan sonra yapılacak metrolarda tereddüt oluşuyor. Bunu ilk defa söylüyorum. Metro için görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak, her gelen firma soruyor, ‘kaç yolcunuz var’ diye. Yolcumuz çok az. Kredi kesinleştiğinde, bunu her yönüyle vatandaşa açıklayacağız. Bizi ölçerken ne ile ölçecekler biliyor musunuz? Biz şu kadar asfalt attık, siz ne kadar asfalt attınız? Allah aşkına geçin bunları… Bunun için belediye başkanı olmaya gerek var mı? Yapıyor fen işleri daire başkanı, neden belediye başkanını arıyorsunuz? Belediye başkanı dediğiniz insan, gençlerin okumasından insan sağlığına, şehrin gelişmesinden yeni vizyon kazanmasına katkı sağlayacak, kenti birlikte yönetecek. Siz bizi diktiğiniz gökdelenlerle, yaptığınız asfaltlarla ölçüyorsanız, tamam galip sizsiniz. Ben o konuda da mağlup olmaya hazırım.”

“BELEDİYENİN MALINI GERİ VERİN KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ”

Eski dönemlerde verilen otopark ve mal teminlerine ilişkin olarak, “’Belediyenin malını geri verin’ diye sosyal medyada kampanya başlatacağız. Hepsini geri alacağız” diyen Başkan Yavaş, kırsal kalkınma yatırımları, sosyal yardımlar, halk market projesi ve Ankaralı üreticiye verilecek destekleri de anlattı.

Gençlerden gelen önerilere açık olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, “Gençlerin konser, tiyatro, kütüphane gibi isteklerinin hepsini karşılayacağız. Biraz zaman verin belediyeyi toparlayalım. Mobil uygulamamızı indirin ve bizlere ulaşın. Gençler bizi yönlendirsin istiyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ÖĞRENCİLERE JEST

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öğrencilerle buluştuğu ikinci adres Bilkent Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu’nun (MEC) düzenlediği konferans oldu. Başkan Yavaş, salona sığmayan ve ayakta kalan öğrencileri “Sizin benden değil, benim sizden öğrenecek çok şeyim var” diyerek sahneye davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni mobil uygulamasından öğrencilere bahseden Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Şimdi Mavi Masa uygulamamız var. Özellikle hafta sonları oraya gelen şikayetlere kendim dönüş sağlıyorum. Yeni uygulamamızın kullanılabilir olmasının ardından projelerimizi oradan halka açacağız, görüşlerini alacağız. Sizlerin, gençlerin talepleri nedir? Kente dair fikri olan herkesi dinlemeye hazırız. Gençler için 2050 yılını düşünüyoruz. Teknik bölümlerde okuyanlar için kurs açmayı planlıyoruz ki, beyin göçlerinin önüne geçelim. Ben bunlardan daha büyük çılgın proje göremiyorum.”

ÖĞRENCİLERİ DİNLEDİ, SORULARINI CEVAPLADI

Öğrencilerin kent meydanları ve yeşil alanlar üzerine sorularını cevaplayan Başkan Yavaş, metrolarda çalışmayan yürüyen merdiven kalmayacağının da altını çizerek, “Bilkent bölgesi dahil gece gündüz yol çalışmaları devam ediyor. Ankara’nın her yerinde çalışıyoruz. Asfalt ihalesini yeni tamamlayabildik. Yaklaşık 1,5 ay önce asfalt yapabilir duruma geldik. Gördüğünüz gibi 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Yaşamkent 10 güne kadar bitiyor. Bittikten sonra bu tarafa biraz daha ağırlık vereceğiz” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “SUYUMUZ SAĞLIKLI”

Başkan Yavaş, son zamanlarda ortalıkta gezinen ‘sağlıksız su’ iddialarıyla ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

“Geçenlerde İvedik Arıtma Tesisleri’ni gezdim. Orada yapılan çalışmaları ve tahlilleri gördüm. Sularımızı belediye dahil 3 ayrı kuruluş tetkik ediyor. Bana güvenebilirsiniz, sularda sorun olursa ben bunu söylerim. Çamlıdere’den gelen tünellerden birinde göçük var, o tamir ediliyor. Kısa bir süre Kesikköprü Barajı’ndan su verilmek durumunda kalındı. Bunları açıklıyoruz. Oradan da gelse, az miktarda geldiği için tahlilleri sürdürüyoruz, bakıyoruz. Bu tahlil sonuçları, tetkik eden 3 kurumun da internet sitesinden yayınlanıyor. Sular gayet sağlıklı. Arada sırada damacana sulara da tahlil yapıyorlar, gerçekten güvenilir değil. Geçenlerde de açıkladım, ‘Su kötü’ diye laf çıkaranların birçoğunun arıtma cihazı satıcısı olması. Arıtma satmak için böyle yapıyorlar. Bazen borulardan kaynaklanabilen durumlar var. Artık borulardaki korozyon etkisini ortadan kaldıracak çalışmalar yapılıyor. En ufak bir bozukluk olsa, mutlaka bildiririz. Günlük 1300 noktadan alınıyor numuneler. Sudan şüphelenen ASKİ’yi arasın, geliyorlar musluğunuzdan suyu alıp tahlil sonucunu size bildiriyorlar.”