Başkan Yavaş’a Başkent Üniversitesi’nde öğrencilerden coşkulu karşılama

Başkan Yavaş, Başkent Üniversitesi’nde ‘Belediyecilik ve Suçun Önlenmesi’ konulu söyleşiye katıldı. Son günlerde yaşanan iftira kampanyaları ve müfterilerin açıklamalarına karşı Başkent Üniversitesi’nde Başkan Yavaş’ı büyük bir coşku ve alkışlarla karşılayan öğrenciler, söyleşinin yapıldığı salonda boş yer bırakmadı. Bazı öğrenciler merdiven aralarına otururken bazıları da söyleşiyi ayakta izledi.

“ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİR UMUT OLDU”

Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ezgi Aygün Eşitli, “Ankara Büyükşehir Belediyesi bir umut, bir ışık oldu. Yeter ki siz elinizdeki fenerle bizim yolumuzu aydınlatın, biz her zaman sizi takip ederiz. Elektrikler kesilse bile, trafoya kedi girse bile takip ederiz” diyerek, Başkan Yavaş’ı sahneye çağırdı.

BAŞKAN YAVAŞ: “ŞİMDİ SIRA ANKARA’DA”

Eşitli’nin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Başkan Mansur Yavaş, “Mutlaka bir hayaliniz, bir hedefiniz, bir idealiniz olsun. En iyisi olmak hedefiniz olsun. Bir farkınız olmalı, bunun için de önce hayal etmelisiniz. Beypazarı’nda hayal ettik ve başardık. Şimdi sıra Ankara’da” diyerek gençlere seslendi.

“ELBETTE GÖREVİMİZİ YAPARKEN BİRİLERİNİN NASIRLARINA BASACAĞIZ”

Salonu tıklım tıklım doldurarak, kendisine desteklerini gösteren öğrencilere teşekkür eden Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Gençler, gerçekten çok çok duygulandırdınız. Seçimlerden önce de hep iftiralar, iftiralar, iftiralar… Şimdi de benzer durumlar yaşanıyor. Menfaati zail olan herkes bir şekilde iftira atmaya başladı. Bugün sizin yaptığınız bu karşılama, buradaki kalabalık doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Böyle bir ortamda, böyle bir kalabalık beni gerçekten çok mutlu etti. Elbette görevimizi yaparken birilerinin nasırlarına basacağız. Eskisi gibi kolay kazanç, başkasının yetimin hakkı üzerinden kazanılan kazanç artık belediyemizde yok. Sadece ben değil, bütün meclis üyelerimiz, bunun önüne geçmek için çalışıyor.”

Son günlerde gündemde yer alan usulsüz imar artışları ve rüşvet iddialarına değinen Başkan Yavaş, “Son dönemin konusu, usulsüz imar artışları. Burada bir adaletsizlik yok mu? Trafik, çarpık kentleşme ve şehir selleri gibi durumlar bu nedenle ortaya çıkıyor. Mecliste haksız kazançları oy birliğiyle geçirmiyoruz. Bu bir imar suçudur. Kente işlenen suçlar, kentin geleceğini öldürüyor ve siz çocuklarınıza iyi bir gelecek veremiyorsunuz” diye konuştu.

27 ARALIK’I BERABER KUTLAMA ÇAĞRISI

Tarihte ülkeler, kentler ve insanlar için önemli günler olduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, “Ankara’da doğup büyümemiş olabilirsiniz ama bize bu ülkeyi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’e çok borcumuz var. Biz bu ülkede yaşarken, topraklarımızın değerini bazen unutuyoruz. En yakınımızdaki, komşumuz Suriye’ye baktığımız zaman, onların yurtsuz vatansız kaldığınız görüyoruz. Bu vatanı bize emanet edenlere şükretmemiz lazım. Onları hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu nedenlerle 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi’nin 100. yılına özenle hazırlanıyoruz. Ankara, Atatürk’ün Sivas’tan çıkıp, 25 bin olan Ankara nüfusununa rağmen 35 bin kişi tarafından karşılandığı yer. Biz, 100 yıl sonra tekrar Kızılay’da buluşup, onun gelişini canlandıracağız. Bugünün diğer bayramlardan farkı var. Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ya da 19 Mayıs hepimizin bayramı ama 27 Aralık, bizim bayramımız. 27 Aralık Ankara’da yaşayanların bayramı. Bu yüzden, 27 Aralık’ta, hava durumu ne olursa olsun, hep beraber kutlayalım. Borcumuzu ödeyemeyiz ama vefamızı gösterelim” diyerek, salonda bulunan öğrencileri ve tüm Ankaralıları 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi’nin 100. Yılı’nı birlikte kutlamaya çağırdı.

Açıklamalarının devamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlatan Başkan Yavaş, şeffaf belediyecilik ve hesap verilebilirlik sistemini, kırsal kalkınmayı destekleme projelerini, Mavi Masa 153 uygulamasını, Halk Kart ve Halk Market projelerini anlattı. Başkan Yavaş, yılbaşından sonra kullanılmasını hedefledikleri yeni mobil uygulamadan da bahsederek, artık belediyeye çok daha kolay ulaşılabileceğini ifade etti.

Söyleşinin ardından Başkent Üniversitesi’nin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, “Ankara’nın gerçekten size çok ihtiyacı var” diyerek, Başkan Yavaş’a katılımı için teşekkür etti