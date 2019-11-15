Başkan Yavaş'ın ilçe gezileri devam ediyor

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Yavaş, Çubuk ve Kalecik’teki vatandaşlarla da fikir alışverişinde bulundu.

“BİZ SİZİN AYAĞINIZA GELECEĞİZ”

“Sizleri bir araya getirip sorunlarınızı dinlemek istiyoruz. Buraya gelirken ‘hangi köyden ne kadar oy çıkmış’ diye bakmadık” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, muhtarların en büyük şikayetlerinden birinin belediyeye kolay ulaşamamak olduğunu söyledi.

Başkan Yavaş, “Biz bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Siz belediyeye gelmeden biz sizin ayağınıza geleceğiz” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada yetkililerimiz, akıllı telefonu olan muhtarlarımıza bir uygulama yükleyecek. Bu uygulamayla sizlerden sorumlu olan görevlimize, köyünüzde gördüğünüz en ufak bir şeyi isterseniz sesli, isterseniz görüntülü, isterseniz fotoğraflı olmak suretiyle ulaştıracaksınız. Hatta konum bilginiz açık olursa, konumuyla gelecek. Biz nerede nasıl bir problem var, bileceğiz. İlgili birim amirine talebiniz yönlendirilecek ve talebinizin son durumu kontrol edilecek. Hemen yapılabilecek bir şey değilse, gerekirse ben sizleri arayarak bilgi vereceğim. Taahhüdüm şu; Ankara’nın bütün köylerinde musluktan suyu akmayan ev kalmayacak, açıktan akan kanalizasyon kalmayacak.”

GRUP YOLLARINA BETON UYGULAMASI

Ankara’nın yollarının pırıl pırıl olması için çalışacaklarını belirten Başkan Yavaş, “Grup yollarını beton yol yapacağız, bunun kararını verdik. Bunu Eskişehir’de yapıyorlar. Asfalttan daha sağlam, havaalanı gibi yollar yapıyorlar. Günde 1 kilometre yapılabiliyor. İnşallah, bütün grup yollarını beton yol yapacağız. Şimdi yollarınız bozuk, şikayet de var. Belli bir plan dahilinde bu yolların özellikle grup yollarından başlamak üzere hepsini yapacağız. Eğer girilemez nitelikte yapılanlar varsa, onları da onaracağız. Zaman zaman ASKİ ve Fen İşleri Dairesi sizin mahallelerinizde, köylerinizde ihaleler yapıyor. Bu ihalelerle ilgili ‘Bu müteahhit geldi. Benim köyümün kanalını suyunu istediğimiz gibi yaptı. Ben bunu onaylıyorum’ diye sizden imza almadıkça parasını ödemeyeceğiz. Müteahhidin yaptığı işlerde kontrol artık muhtarda” ifadelerini kullandı.

‘YARDIM OLARAK ALDIĞI KÖMÜRÜ SATTI’ İDDİALARINA SON

Bu yıl kömür dağıtımlarının başladığını belirterek açıklamalarını sürdüren Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Bu sene kömür dağıtımına başladık. İnternette hemen kömürleri satanların fotoğrafları çıkmaya başladı. BAŞKENTGAZ ile görüştüm. Yardım alanların içerisinde sadece mutfak abonesi olanlar varmış. Yani doğalgaz evine gelmiş ama parasızlıktan alamıyor. Görüştük, ‘Aboneliğini siz yapın, biz bundan sonra kömür yerine doğalgaz parası verelim’ dedik. 1000 TL’lik kömür verene kadar 1000 TL’lik doğalgaz yükleseniz daha fazla idare eder. Böylece ‘Yardım olarak aldığı kömürü sattı’ iddiaları da ortadan kalkacak. Doğalgazı olmayan, ihtiyacı olan evlere bunlar aynen devam edecek. Eğer hep birlikte yönettiğimiz Ankara’da bir kişi açlıktan veya soğuktan ölürse sorumlusu hepimiziz. Komşularınız, azalarınız, hemşehrileriniz vasıtasıyla aç ve açıkta olanı göreceğiz.”

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KIRSAL KALKINMAYA DESTEK

Köylerde suyun fiyatını indirdiklerini hatırlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Güneş enerjisi için de çalışıyoruz. Köylerde yaşamanın maliyetini indireceğiz. Bunun karşılığında da insanlar köyde yaşamaya devam etsin ve Ankara için üretsinler istiyoruz. Sizden alınan paraları size kazandırmak için Kırsal Kalkınma Projesi’ni yürütüyoruz. Çubuk’taki tarımsal gelişmelerle ilgili, Çubuk turşusundan tutun da başka ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili size yardımcı olmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.