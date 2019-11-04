Başkan Yavaş'ın ilçe ziyaretleri devam ediyor

Başkan Yavaş, Beypazarı’ndan sonra ikinci ziyaretini Mamak ilçesine gerçekleştirdi. Toplantıda ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, Fen İşleri Daire Başkanı Erol Gündüz, Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı İbrahim Hayri Korkmaz ve EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri muhtarların taleplerini hem yazılı olarak not aldı hem de sözlü olarak dinledi.

ÖNCELİK VATANDAŞIN TALEPLERİ

Mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiği toplantılarda, vatandaşların öncelikli taleplerine göre işlem yapmaya çalıştıklarını belirten ve tek tek bütün muhtarları dinleyen Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tarzımız şu; demokrasinin en önemli birimlerinden birisi muhtarlar. Sizlerin bizi yönlendirmesini istiyoruz. Vatandaş en kolay size ulaşıyor. Sizden talepte bulunacaklar, siz de bizden talepte bulunacaksınız. Çünkü biz belediye olarak vatandaşın parasını harcıyoruz. İşin sahibi vatandaş. Mahallenin ihtiyacını en iyi muhtar bilir. Dolayısıyla sizler bize ileteceksiniz. Bunun için bir mobil uygulama yapıyoruz. Bitmek üzere, kısa zamanda basın önünde tanıtımını yapacağız. Muhtar uygulaması vasıtasıyla mahallenizde gördüğünüz en ufak bir olumsuzluğun, bir çukurun fotoğrafını çekip gönderebileceksiniz. Telefonla direkt olarak arayabileceksiniz. Karşınızda sizin yetkili muhatabınız olacak. İlgili birime talimat verecek ve biran önce oradaki aksaklık giderilecek.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN KAR VE BUZLA MÜCADELEYE DESTEK

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kar ve buzla mücadele çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tuzlama çalışmalarının imece usulüyle yapılabileceğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhtarlarımızın yeri müsait olanlara ya da mahallede kendi aranızdan seçeceğiniz gönüllü arkadaşlarınıza tuz dağıtacağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ana caddelere ulaşmaya çalışıyoruz. Her türlü tedbiri alacağız ama bu sefer sokaklardan kar sebebi ile çıkılamıyor. Ara sokaklardan çıkamadıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ana caddeyi açmasının çok anlamı kalmıyor. Tuzlarımızı aldık, hazır. Bu konuda sizlerden yardım istiyoruz. Muhtar arkadaşlarımız bildirirse özellikle dik yokuşlu ve problem yaşanan sokaklar için şimdiden tuzları gönderelim. İyi bir şekilde muhafaza edelim bittikçe takviye yapalım.”

HAKSIZ YARDIMLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye’sinden haksız yardım alanların önüne Hemşehri Kart sayesinde geçileceğini, bunun için de muhtarların doğru tespitler yapması gerektiğinin altını çizen Başkan Yavaş, “Yılbaşında Halk Kart uygulamasına geçiyoruz. Sizlerden bu konuda yardım istiyoruz. Yardım alan kişilerin tespitini iyi yapalım. İhtiyacı olmayanı tespit edelim ki yardıma daha çok ihtiyacı olana daha fazla yardım edelim. Sizlere burada çok fazla iş düşüyor” dedi.

YENİ ASFALT PROGRAMI HAZIR

Hava şartları el verdikçe Başkent’in birçok noktasında asfalt çalışmasının yapıldığını belirten Başkan Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu:

“Biz nisan ayında göreve geldik. Bize göre fuzuli olan harcamaları ortadan kaldırıyoruz. Maalesef seçimlerden sonra eski dönemde yapılmayan kesintiler şuan yapılıyor. Metroya yılda 11 milyon TL para ödüyorduk, şimdi ayda 18 milyon TL ödüyoruz. Yani yılda 11 milyon öderken şimdi yaklaşık 220 milyon TL ödüyoruz. Bir yandan onları öderken bir yandan da sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Büyük ölçüde belediye kadrolarımızı kurduk. Sizlerden gelen talepler üzerine yollarda bir kısım tamiratlar yapıldı. Yeni bir ihale yaptık. Canlı yayınlanan, açık bir ihale yaptığımız için Kamu İhale Kurumu’na bildirerek yapıyoruz. 5 firmayı çağırıp ‘gelin hanginize ihaleyi vereceksek verelim’ diyebilirdik ama o zaman rekabet oluşmuyor. En son yaptığımız bir ihaleye, 19 firma katıldı ve yaklaşık maliyeti 404 milyon olan ihale 244 milyona gitti. İlan ve itiraz süreleri bitti. Geçen hafta pazartesi günü imzalarımızı attık. Hava şartları el verdikçe sıcak asfalt çalışmalarına devam edeceğiz. Ankara’nın merkezi dışındaki bütün köy yollarını beton yol yapıyoruz. Beton yol çok daha ucuz ve dayanıklı. Bunların ihalesini şimdiden hazırlıyoruz. Asfalt ve yol problemlerini ortadan kaldıracağız.”

BAŞKENT’İN RİSK HARİTASI ÇIKARILIYOR

İklim değişikliğinden kaynaklı su taşkınları ve sellerden etkilenmemek için Başkent’in afet haritasını çıkaracaklarını söyleyen Başkan Yavaş, “Mamak ilçesi geri kalmışlıkla şikayet ediyor. ASKİ Genel Müdürüm burada, ben televizyonlarda sele kapılan araç görüntüsünü bir daha görmek istemiyorum. Siz muhtarlarımızın yardımcı olmasını istiyorum. Şu anda Ankara’nın risk haritasını çıkarıyoruz. Sel basma ihtimali olan noktaları çıkarıyoruz. Kar ve buzdan etkilenen bölgelerin listesini çıkarıyoruz. Bize düşen tedbir almak” diye konuştu.

MAMAK’A SANAYİ SİTESİ MÜJDESİ

Başkent’te sanayinin ve ekonominin canlandırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Yavaş, Mamak ilçesine Küçük Sanayi Sitesi müjdesi de verdi.

Muhtarlardan sanayi sitesinin kurulması yönünde belirlenen yerler için karar vermelerini isteyen Başkan Yavaş, “Mamak’ta küçük sanayi sitesi yok. Sanayi sitesi yapılabilecek iki alan bulduk. Şimdi burada kararı verebilirseniz, ‘evet burası uygun’ derseniz bu meclis toplantısına yetiştirelim. Kış aylarında da yapacağız. İnşallah bahar aylarında sanayi sitesini açarız” dedi.

MAMAK’TA EMEKLİLER İÇİN LOKAL, GENÇLER İÇİN SEMT SAHALARI

İlçe sakinlerinin taleplerini dikkate aldıklarının da altını çizen Başkan Yavaş, “İlçede Emekli Lokali açmak istiyoruz. En iyi noktaları siz bilirsiniz; iki veya üç tane yapabiliriz. Emekliler gelsin otursun, çayını, kahvesini içsin, birbirleriyle tanışıp sohbet etsinler. Bunun dışında semt sahaları yapacağız. Yoksa çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan başka türlü kurtaramayız” sözleriyle yeni projeleri hayata geçireceklerini açıkladı.

BAŞKAN YAVAŞ: “ANKARA’YI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Ankara’yı tüm paydaşlarla birlikte yöneteceklerini ifade eden Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Kentsel dönüşüm en önemli konularımız arasında. 10 yıldır yapılamayan evler var. İnsanlar göçebe gibi yaşıyor. Belediye kendilerine bir söz vermiş. O sözün arkasındayız. Sizlerin desteğiyle bu sözümüzü yerine getirmeye çalışacağız. Borcumuzdan kurtulmak istiyoruz. Belediye aylık zaten 3,5 milyon lira kira yardımı yapıyor. Kira yardımıyla her ay birçok ev yapılır. Sizlerin verdiği her dilekçeyi inceliyoruz. Mahallerde sıkıntı çok. Musluğundan su akmayan köy kalmayacak. Kanalı açıktan akan köy kalmayacak. Yolu olmayan köy kalmayacak. Bu tarz yerlere çocuk oyun grupları isterseniz onlar zaten elimizde mevcut hemen verelim. Amacımız paraları boşa harcamamak. sizlere ve hemşehrilerimize hizmet etmek.”