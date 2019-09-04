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  4. 04 Eylül 2019 12:03

Başkan Yavaş'ın talimatıyla, Başkent ışıl ışıl!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ihtiyaç duyulan cadde, sokak, bulvar, alt geçit, rekreasyon alanları ve mezarlıklarında aydınlatma çalışmasına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Yavaş'ın talimatıyla, Başkent ışıl ışıl!
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         Son olarak Hacettepe Üniversitesi ile Bilkent Şehir Hastanesi arasındaki bulvarın aydınlatma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında da aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.  

BAŞKENT IŞIL IŞIL

            Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği’nin Aydınlatma Komisyonu’nda aldığı kararlar doğrultusunda karanlık noktalarınaydınlatma çalışmalarınıgerçekleştiriyor.

         Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin park, bahçe, cadde, bulvar, alt geçit gibi pek çok noktada ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar sayesinde Başkent ışıl ışıl aydınlanıyor.

BAŞKAN YAVAŞ’IN TALİMATI

         Gerek sosyal medya gerekse ALO 153 Mavi Masa aracılığıyla talep edilen noktalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın“Başkent’te karanlık nokta kalmasın”talimatı doğrultusunda sevk edilen ekipler, karanlık noktaların aydınlatılması için 7/24 çalışıyor.

         Büyükşehir Belediyesi yetkisi kapsamında kalan rekreasyon alanları ve parklar ile mezarlıklarda ise Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri aydınlatma çalışması yürütürken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri cadde ve bulvarlarda, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de alt geçitlerin aydınlatma işlerini yapıyor.

          Kamu kurumları ile de koordinasyon içinde gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları kapsamında önümüzdeki günlerde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü önü ile Bilkent Şehir Hastanesi arasında kalan bulvarın aydınlatma çalışmaları tamamlanacak.

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