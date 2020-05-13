Başkan Yavaş'tan bir kampanya daha: 6 milyon tek yürek bayram etsin

Koronavirüs salgını sürecinde zor dönemden geçen vatandaşlara bir nebze olsun destek olmak amacıyla toplumsal dayanışma çağrıları yapan ve bu çağrılarını birer birer hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başlattığı ve büyük ses getiren “6 Milyon İçin Tek Yürek” kampanyasını ileri bir boyuta taşıdı.

Sosyal medya hesapları üzerinden “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” adıyla yeni bir kampanyayı daha duyuran Başkan Yavaş, tüm vatandaşlara seslenerek, “Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde bereketi paylaşalım. Ankara’mızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın” dedi.

“6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası için www.ankaratekyurek.com adresi üzerinden isteyen vatandaşlar; su faturası borcunu ödeyemeyen vatandaşların su faturasını ödeyebilecek ya da ihtiyaç sahiplerinin ANKARAKART’larına yükleme yaparak, nakdi yardımda bulunabilecek.

“SENDE İYİLİK HAREKETİNE KATIL, ANKARA’DA TEK BİR MAHZUN KALMASIN”

Başkent’te veresiye defterlerinin kapatılması ve 3 günde 500 bin iftar menüsünün satılmasının sağlandığı “İftar Ver” kampanyasının ardından yeni bir iyilik hareketi daha başlatan Başkan Yavaş, gönüllü vatandaşlar ve hayırseverlere şu sözlerle dayanışma çağrısı yaptı:

“Her akşam televizyonlarda izliyoruz, salgın nedeniyle işlerini kaybedenleri, işçi bulma kurumu önünde küçük bir ümitle bekleşenleri, ceplerinde dolmuş parası olmayanları, ekmek parası bulamayanları…

Onlar bizim hemşerilerimiz, komşularımız, kardeşlerimiz… Tam da iftar vakitlerine denk gelen bu yayınlar lokmaları boğazımıza diziyor… Ama bir yandan da iyi oluyor… Yediğimizde, giydiğimizde, bindiğimizde onların da hakkı olduğunu bizlere hatırlatıyor… Bizler, 6 milyon yürek hep birlikte bayram etmemiz gerektiğine inanıyoruz… Bu nedenle darda kalan insanlarımıza destek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz… Gelin, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin… Gelin bu bayram, hepimizin bayramı olsun… Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın… Birimizin bayramı diğerinin hüznü olmasın… Hiç kimse mahzun, hiçbir çocuk boynu bükük kalmasın…

Daha önce Hızır oldunuz, veresiye defterlerini kapattınız. Sonra aşınızı paylaşıp iftar sofraların bereketi oldunuz… Şimdi sıra geldi suyumuzu, otobüs biletlerimizi ve yine hayırlarımızı paylaşmaya… Bugünler de gelip geçecek… Geriye, çektiğimiz sıkıntılarla birlikte, bu zor günlerde dayanışmanın, iyilikte yarışmanın ve kardeşliğin güzelliği kalacak… Bizler size güvendik, sizler de bize güvendiniz… Hayırlarınızı ihtiyaç sahiplerinden esirgemediniz… Şimdi bu iyilik kervanına bütün gücümüzle bir omuz daha koyalım… Bulaştırdığımız her iyilik, yüz üstüne yüz güldürsün... Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde bereketi paylaşalım. Ankara’mızda bayrama buruk giren, bayram sevinci tatmayan hiçbir hane kalmasın.”

NAKİT YARDIMININ SUYA DÖNÜŞTÜĞÜ DESTEK

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görüldüğünde hızla tedbir almaya başlayan ve vatandaşların bütçesine destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturasını ödemeyen Başkentlilerin ileri bir tarihte mahsuplaşmak üzere sularını kesmeme kararı aldı.

“6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası içinde yer alan “Su Ver” butonu ile hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Yavaş, “Sen de iyilik hareketine katıl, Ankara’da tek bir mahzun kalmasın” dedi.

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar https://ankaratekyurek.com/ web adresinden “Su Ver” butonuna tıklayarak Ankara'da yaşayan, sosyal yardım almakta olan veya borçlarından dolayı kapalı olan ancak salgın nedeniyle suları açılan ailelerden herhangi birine ait su faturasını ödeyebilecek. Yardım rakamları ise şeffaf olarak internet adresi üzerinden paylaşılacak.

“BİLET VER” İYİLİK YAP

Kampanya kapsamında “Bilet Ver” butonu ile de Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş ihtiyaç sahibi vatandaşların ANKARAKART’larına da yükleme yapılabilecek.

İhtiyaç sahiplerinin ulaşımlarına ekonomik yönden katkı sağlayacak kampanyada internet sayfasında yer alan butona tıklandığında, “İhtiyaç Sahibi Kart Yükleme” ve “Kendi Kartıma Yükleme” başlıklarında iki seçenek sunulurken, yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, hem ihtiyaç sahiplerinin kartlarına hem de kendi kartlarına yükleme işlemini gerçekleştirebilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle EGO Genel Müdürlüğünün toplu taşıma gelirlerinin yüzde 85 oranında azaldığına dikkat çekilirken, “Kendi Kartıma Yükleme” seçeneği ile vatandaşlar aynı zamanda Büyükşehir Belediyesine bu süreçte destekte bulunabilecek.

DESTEK ÇAĞRISI GİDEREK GENİŞLİYOR

Maddi durumu olmayan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara yönelik destek mesajları her geçen gün artarken, kampanya adresinde yer alan “El Ver” butonuyla da isteyen hayırseverler, koronavirüs nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda olan vatandaşlara ait IBAN numaraları üzerinden nakit bağışı yapabilecekler.

Başkan Yavaş tarafından daha önce başlatılan “İftar Ver” kampanyasına Ankara dışından da hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, www.ankaratekyurek.com adresi üzerinden bu butonu tıklayarak günlük olarak Ramazan Ayı boyunca yapılan sıcak iftarlık yemek yardımı rakamlarını da görebilecek.