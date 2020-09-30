Başkan Yavaş'tan filyasyon ekibine büyük destek

Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle karantina altında olan vatandaşlara sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi ve gecikmelerinin önüne geçilebilmesi için filyasyon ekibinde yer alacak 300 taksicinin günlük giderlerini karşılayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde toplum sağlığını önceleyen çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce de birçok yardım ve destek çalışmalarına imza atarak vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen filyasyon çalışmalarında hızlı müdahale için görev yapan 300 taksicinin günlük giderlerini karşılayacak. Uygulamayla salgın nedeniyle karantina altındaki vatandaşlara gecikme yaşanmadan tıbbi müdahalenin yapılabilmesi amaçlanıyor.

COVID-19 salgını nedeniyle halk sağlığını gözeten çalışmalara ara vermeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında bir yandan da ekonomik yönden zarar gören esnafa destek sağlamış olacak.