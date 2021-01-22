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  4. 22 Ocak 2021 18:25

Başkan Yüksel, Aydın Güven Gürkan için düzenlenen anma törenine katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2006 yılında vefat eden eski Halkçı Parti ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan için düzenlenen anma törenine katıldı.

Başkan Yüksel, Aydın Güven Gürkan için düzenlenen anma törenine katıldı
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Uzun süre kanser tedavisi gördükten sonra 2006 yılında vefat eden eski Halkçı Parti ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan için ölümünün 15. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Gürkan'ın Tuzla Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Yücel Taşkın, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreni, daha sonra Aydın Güven Gürkan’ın ruhuna okunan dualarla sona erdi.

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