Başkan Yüksel'den esnaf ziyareti

Kartal Belediyesi'ne bağlı Saha Çözüm Ekibi, Kartal Oto Sanayi Sitesi'ndeki esnafı tek tek gezerek sorun ve taleplerini dinleyip kaydetti.

“Hedef 100 Bin Hane” söylemi ile 9 ay boyunca 350 bin kişi ile birebir iletişim kuran Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ne bağlı Saha Çözüm ekibi, çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartal Oto Sanayi Sitesi’nde süren ziyaretler kapsamında saha ekibi ile birlikte esnafla bir araya geldi. Başkan Yüksel, oto sanayi esnafının sorun ve taleplerini dinlerken KİMER saha ekibi de dile getirilenleri, daha hızlı çözüme ulaştırmak adına tek tek kayıt altına aldı.



18 Personel Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştiriyor

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’nin; Kartal Oto Sanayi, Verim Sanayi Sitesi ve Tahsin Kaya Oto Sanayi Sitesi’nde başlattığı esnaf ziyaretleri devam ediyor. 18 kişinin 6 ekip halinde sürdürdüğü ziyaretlerde esnafın istek, soru ve talepleri kayıt altına alınıyor. Gün boyunca yoğun insan ve araç trafiğine sahne olan sanayi sitesi esnafına; içinde maske ve dezenfektan olan hijyen setlerinin verildiği ziyaretler sırasında her 3 sanayi sitesinin girişinde kurulan stantlarda ücretiz poğaça, meyve suyu ve su ikramı yapılıyor.



“Kartal Oto Sanayi Ve Çevresi İle İlgili Gerekli Adımları Atacağız”

Esnaf ziyaretini sürdüren ekiplere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katılarak esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini sahada bizzat dinledi. Ziyareti sırasında Oto Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Demirhan da Başkan Gökhan Yüksel’e eşlik etti. Burada yaptığı konuşmada KİMER Saha Çözüm Ekibinin ilçe genelinde yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Gökhan Yüksel: “Saha Çözüm Ekibimiz, Kartal’da 210 bin bağımsız haneyi ziyaret ederek, 350 bin kişi ile birebir iletişim kurdu” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü, “Ekiplerimiz şimdi de Kartal’ın en önemli noktalarından biri olan oto sanayi sitesinde esnafımızı ziyaret ederek talep ve şikâyetlerini dinliyor. Buradan çıkan sonuçlara göre Kartal Oto sanayi ve çevresi ile ilgili gerekli adımları atacağız.”



Oto Sanayi Sitesi’nde 860 İş Yeri Ziyaret Edilecek

Gün boyunca ziyaretlere devam eden ekipler Kartal Oto Sanayi Sitesi’nde 620, Tahsin Kaya Oto Sanayi Sitesi’nde 140 ve Verim Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 100 işyerini ziyaret edecekler.