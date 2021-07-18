Başken Seçer: ''Kaynaklarımızda önemli su sorunu yaşıyoruz''

TV 100’ün Haber Bülteni’ne konuk olan Başkan Seçer, “Tüm ulusumuzun, vatandaşlarımızın, İslam aleminin mübarek bayramını kutluyorum. Bu bayram tüm insanlığa inşallah başta sağlıklı günler getirsin. Pandemiden kurtulduğumuz, normalleştiğimiz günler getirsin” dedi.

Artan kuraklığa dikkat çekerek Mersin’deki su kaynaklarında da önemli sorunlar yaşandığını vurgulayan Başkan Seçer, “Kaynaklarımızda önemli su sorunu yaşıyoruz. Ama Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 24 saat görevinin başında. Bu süreci su krizi yaşanmadan, vatandaşlarımızı susuz bırakmadan geçirmek için uğraş veriyoruz ama vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması gerekiyor” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TV 100 kanalının Haber Bülteni’ne Mersin’den yapılan canlı yayınla konuk oldu. Kurban Bayramı öncesi Mersin’de yaşanan yoğunluğu değerlendiren Başkan Seçer, bayram boyunca sunacakları hizmetler konusunda da bilgiler paylaştı. Kurban Bayramı’nı kutlayan Seçer, “Bu bayram tüm insanlığa inşallah başta sağlıklı günler getirsin” temennisinde bulundu.

“Aydıncık’taki orman yangını kontrol altına alındı”

Aydıncık ilçesinde yaşanan orman yangını ile ilgili de geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye gerekli desteği sağladıklarını belirterek, “Aydıncık’ta bir orman yangını, önceki günden bu yana devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kontrol altına almakta zorlanıldı ancak şu anda kontrol altına alındı. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli katkıları sunuyoruz. Antalya Belediyesi’nden, diğer belediyelerimizden de önemli miktarda takviyeler yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü’nün, Valiliğin ve bakanlığın uhdesinde de zaten bu çalışmalar devam ediyor. Şu anda kontrol altında” bilgisini paylaştı.

“Bu süreci vatandaşlarımızı susuz bırakmadan geçirmek için uğraş veriyoruz”

Olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduklarını belirten Başkan Seçer, tüm Türkiye’de kuraklık yaşandığını ve doğal olarak Mersin’in de bu durumdan nasibini aldığını ifade etti. Seçer, “Burada da kışın yağış oranının düşük olması, özellikle Toroslar’a kar yağışının az olması bize su konusunda ‘dikkatli olun’ uyarısını da beraberinde getirdi. Ben de bu vasıtayla tüm Mersinlilere, hemşehrilerime sesleniyorum; özellikle 9 günlük uzun tatil günlerinde yaylalık bölgelerde, sahillerde, sayfiye evlerinde, otellerde, pansiyonlarda konaklayan yurttaşlarımızın suyu çok idareli kullanmaları gerekiyor. Kaynaklarımızda önemli su sorunu yaşıyoruz. Ama Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 24 saat görevinin başında. Bu süreci, su krizi yaşanmadan, vatandaşlarımızı susuz bırakmadan geçirmek için uğraş veriyoruz ama vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması gerekiyor” dedi.

“13 ilçemizde tedbirlerimizi aldık”

Kurban Bayramı dolayısıyla aldıkları tedbirler ve bayram boyunca sunacakları hizmetler hakkında da bilgilendirme yapan Başkan Seçer, “Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçemizde tedbirlerimizi aldık. 23 mobil kesimhane kurduk. 250 kasap ve 110 da kasap yardımcısı vatandaşlarımızın kesim hizmetlerini yerine getirecekler. Ayrıca bizim 8 sabit mezbahamızda da bu kesim işlemleri ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sağlanmış olacak. Tabii ki Zabıta, Çevre Koruma, İtfaiye Dairemiz, hepsi görevinin başında. Olası oluşacak olumsuzluklara anında müdahale etmek için görevlerinin başında” diye konuştu.

“Birçok asri mezarlıkta olmayan bir görüntü vardır burada”

Mersin’in Türkiye’nin bir izdüşümü olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, medeniyetlerin buluştuğu ve kardeşçe, huzurla bir arada yaşadıkları kentlerden biri olduğunu belirtti. Seçer, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Birçok asri mezarlıkta olmayan bir görüntü vardır burada. Müslüman, Musevi, Hristiyan mezarlıkları bir arada görülebilir. Bayramın birinci günü; benim de katılacağım; bayram dolayısıyla yaptığımız Dinlerin Buluşması etkinliği düzenlenecek. Yine orada her semavi dine mensup din görevlileri dua okuyacaklar. Bayramı orada hep beraber idrak etmiş olacağız, bayramlaşacağız ve ayrılacağız. Umut ediyorum, Türkiye’nin her noktasında bayram huzurlu geçer. Özellikle trafik canavarına dikkat etmeleri gerekiyor vatandaşlarımızın. Yola çıkan yurttaşlarımızın, kara yoluyla seyahat eden yurttaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları gerekiyor. Hem kendi canlarını hem karşı araçtaki insanların, vatandaşlarımızın canını tehlikeye atmamak için bu özeni göstermeleri gerekiyor.”

“Nüfusunuzun büyük bir oranını aşılamanız gerekiyor”

Pandeminin başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Seçer, yine de çok sayıda vatandaşı kaybettiklerini, şu anki durumun ise iyiye doğru seyrettiğini kaydetti. Seçer, salgının Mersin’deki etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

“Pandemi ile mücadele 1,5 yıldır vatandaşlarımıza hatta dünyada insanlığa bazı şeyleri öğretti. Maske, mesafe, hijyen. Bunlara azami özen gösterilmesi gerekiyor. Mutlaka bu uyarılara devam edeceğiz. İnsanların toplu olarak yaşadıkları alanlarda, özellikle toplu taşıma araçlarında, insanların bir araya geldiği kapalı ortamlarda hijyene dikkat edeceğiz. Dezenfeksiyon işlemlerine dikkat edeceğiz belediye olarak ki bunları zaten harfiyen gerçekleştiriyoruz ama şunu da söylemek istiyorum; bunlar mutlaka yapılması gereken, alınması gereken tedbirler ama bu da bir tıbbi kabul; sizin vatandaşlarınıza aşı yapmanız gerekiyor. Nüfusunuzun büyük bir oranını aşılamanız gerekiyor. Toplumsal bağışıklığı sağlamanız gerekiyor. Bu sadece Türkiye için değil, bütün uluslar için geçerli. Bu konuda bakanlık son haftalarda önemli çalışmalar yaptı. Umut ediyorum başarıyla neticelendirirler, toplumun büyük bir kesimini aşılarlar.”

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Seçer son olarak, “Tüm ulusumuzun, vatandaşlarımızın, İslam aleminin mübarek bayramını kutluyorum. Bu bayram tüm insanlığa inşallah başta sağlıklı günler getirsin. Pandemiden kurtulduğumuz, normalleştiğimiz günler getirsin” dedi.