  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkent 153 Bölge Ofisi Beypazarı'nda açıldı

Başkent 153 Bölge Ofisi Beypazarı'nda açıldı

Başkent 153 Bölge Ofisi Beypazarı'nda açıldı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkentliler arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen Başkent 153 Çağrı Merkezi, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde yeni bölge ofisini açtı. Proje sayesinde; Beypazarı ve Ayaş, Güdül, Nallıhan bölgesinden gelen çağrılar merkeze düşmeden en kısa sürede çözüme kavuşturulurken vatandaşlar da taleplerini yüz yüze iletebilecek.

Kent yönetiminde ortak akıl ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent 153 Çağrı Merkezi ile vatandaşların her an yanında olmaya devam ediyor.

Başkentlilerin sorun ve taleplerini daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için sürekli kendini yenileyen Başkent 153 Çağrı Merkezi, ilk bölge ofisini Beypazarı’nda açtı.

 ÜÇ İLÇE BEYPAZARI BÖLGE OFİSİNDEN TALEPLERİNİ İLETEBİLECEK

Beypazarı aile Yaşam Merkezi içine açılan Başkent 153, özellikle Beypazarı ve çevresinde Ayaş, Güdül, Nallıhan ilçelerinde yaşayan vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar Beypazarı Bölge Ofisi’ne sorun ve taleplerini yüz yüze iletebilecek.

Bu bölgede yaşayan vatandaşlar 153’ü aramaları durumunda çağrıları merkeze iletilmeden Beypazarı Ofisi’ne düşecek ve talepleri daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor... Meteoroloji'den kritik uyarı!
Türkiye'nin tescilli güzeli denizde sevgilisiyle aşka geldi
SGK duyurdu: Yapılandırma affına da af geldi!
Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ?
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için tarih verdi
Yenilenen Türkiye'nin en çok sevilen SUV Türkiye'ye geliyor
Malatya art arda depremlerle sarslıdı
Yüzde 100 elektrikli 400 km menzilli SUV Türkiye'de
Pes! Muhalefetin ''mazeret'' listesi ortaya çıktı
Erdoğan 21 AK Partili İl Başkanı'nı görevden aldı