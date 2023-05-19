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Başkent 19 Mayıs'ı Sıla ile kutlayacak

Başkent 19 Mayıs'ı Sıla ile kutlayacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin 104. yıl dönümünü sevilen sanatçı Sıla’nın vereceği konserle kutlayacak.

19 Mayıs Cuma (Bugün) saat 20.00’de Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleşecek konserde Sıla, en sevilen şarkılarını Başkentlilerle birlikte söyleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da konuşma yapacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konseri; ABB TV, Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve aşağıdaki uydu frekansları üzerinden canlı olarak yayınla nacak.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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