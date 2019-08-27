Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi “30 Ağustos Zafer Bayramı” kapsamında Başkent’te gerçekleştirilecek kutlama programında kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi; Cumhurbaşkanlığı, Ankara Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve TRT ile koordineli şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

ZAFER ÇOSKUSUNA YAKIŞAN BAŞKENT

Türk tarihinin en özel günlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Başkent’te büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Anıtkabir’de başlayacak kutlama programları için Büyükşehir Belediyesi etkinlik alanlarını Türk Bayraklarıyla donatacak. Cadde ve sokakları Zafer Bayramı temalı afişler ve görsellerle süsleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, tören güzergahında temizlik çalışmaları gerçekleştirecek.

Geçit Töreni güzergahında görevliler için seyyar tuvalet ve çadır kuracak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, töreni izlemeye gelen vatandaşlara kumanya, su ve şapkadan oluşan ikramlarda bulunacak veTürk bayrağı dağıtacak.

EGO’DAN ÜCRETSİZ ULAŞIM

Vatandaşlar, 30 Ağustos Cuma günü Başkent’te toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, kutlama programı kapsamında geçit töreni ve etkinliklere vatandaşların katılabilmesi için EGO Otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik’te ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

Kortej güzergahı boyunca düzenin ve güvenliğin sağlaması için yollara bariyerler yerleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, gerekli görülen noktalarda Ankara İtfaiyesi’ne ait araçları hazır bekletecek.