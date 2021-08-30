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Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kırmızı beyaz olacak

Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kırmızı beyaz olacak

Başkent Ankara, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm vatandaşları “kırmızı ve beyaz renkte” kıyafetler giyerek bayram coşkusunu kutlamak üzere davet ettiği sanatçı Bengü’nün konserine ev sahipliği yapacak.

    Gençlik Parkı’nda 30 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 19.00’da başlayacak etkinlikte sanatçı Sunay Akın’ın “Zafere Giden Yol” programı ile “Atatürk ve Zafer” konulu fotoğraf sergisi yer alacak.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılarak konuşma yapacağı Zafer Bayramı kutlamaları, ABB TV ve sosyal medya hesapları ile aşağıdaki frekans bilgileri üzerinden canlı olarak yayınlanacak:

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi
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