Başkent 4. Ankara Motosiklet Festivali'ne ev sahipliği yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ankara Motosiklet Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Karaköy Mesire Alanı’nda, depremzede vatandaşların yararına düzenlenen festivalde Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin dört bir yanından gelen motor tutkunlarına; temizlik, organizasyon, internet, güvenlik ve su desteği sağladı. Ödüllü yarışmalardan serbest motor sürüş gösterilerine, çadır kampından konserlere kadar pek çok etkinliğin olduğu festivale motor tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yenileme çalışmalarının ardından Başkentin gözde mesire alanlarından biri hâline gelen Karaköy Mesire Alanı, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ankara Motosiklet Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Festival boyunca; Türkiye’nin dört bir yanından gelen motor tutkunlarına ANFA, ANFA Güvenlik, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Ankara İtfaiyesi ekipleri tarafından temizlikten internete, güvenlikten sağlık ve suya kadar pek çok destek sağlandı.

GÖKÇINAR: “MİSAFİRLERİMİZİ MUTLU BİR ŞEKİLDE AĞIRLAMAKTAYZ’’

Ankara Motosiklet ve Kampçılık Derneği tarafından düzenlenen festivale Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar, “Karaköy Mesire Alanı’nda gerçekleşen festivalde temizlik, organizasyon desteğinin yanı sıra internet, güvenlik, itfaiye ve sağlık desteğimizi de 7/24 sağlamaktayız. Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerimizi mutlu bir şekilde ağırlamaktayız. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara’yı kültür başkenti yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda organizasyonlarımız devam etmektedir” dedi.

MOTOR TUTKUNLARINDAN FESTİVALE TAM PUAN

Ödüllü yarışmalardan serbest motor sürüş gösterilerine, çadır kampından konserlere kadar birbirinden renkli ve heyecanlı pek çok etkinliğin yer aldığı festivale tam puan veren motor tutkunları, desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Orhan Keskin (Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Derneği Kurucu Başkanı): “Bu yıl motosiklet festivalinin dördüncüsünü düzenledik. Ankara Büyükşehir Belediyemizin büyük katkıları var, çok teşekkür ediyoruz. Festival boyunca yanımızda oldular. Türkiye’nin her yanından gelen arkadaşlarımızla sohbetimiz, muhabbetimiz ve tanışıklığımız olmaktadır. Arkadaşlarımız yarışmalar ve eğlencelerle gün boyu beraber oluyorlar. Festivale katılan binlerce motosikletçi arkadaşıma teşekkür ediyorum. Mansur Başkanımıza da teşekkür ediyoruz.”

-Feyzullah Çalışkan: “Festivale eşim ve oğlumla katıldık. Festival çok güzel geçiyor, çok eğleniyoruz.”

-Ahmet Kaya: “Festivale bu kadar yoğun ilgi ve talebin olacağını tahmin etmiyordum. Alana girdiğimde beklediğimden fazla katılım olduğunu gördüm. Organizasyonu çok başarılı buldum, ortam gayet güzel. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu tarz organizasyonlarını desteklemesinin de ailecek arkasındayız. Ankara’daki bütün motorcu arkadaşları da beklerim.”