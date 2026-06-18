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Başkent akşamları ''Çayyolu Yaz Sahnesi'' ile şenleniyor, Cem Adrian Çayyolu Yaz Sahnesi'nde

Başkent akşamları ''Çayyolu Yaz Sahnesi'' ile şenleniyor, Cem Adrian Çayyolu Yaz Sahnesi'nde
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Ankara Büyükşehir Belediyesi “Çayyolu Yaz Sahnesi” ile Başkentlilerin yaz akşamlarına renk katıyor. Açık havada gerçekleştirilen “Çayyolu Yaz Sahnesi” etkinliklerinde Başkentlilerle buluşan Cem Adrian, güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çayyolu’na kazandırdığı Koru Kent Meydanı’nda “Çayyolu Yaz Sahnesi”nde düzenlediği konserlerle yaz boyunca Başkentlilere müzik dolu akşamlar yaşatıyor.

Her yaştan müzikseveri bir araya getiren ve açık havada gerçekleştirilen etkinlikler serisinin ilk konuğu; güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve geniş repertuvarıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü sanatçı Cem Adrian oldu.

BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Koru Kent Meydanı’ndaki ilk etkinlik olan konserde Cem Adrian, en sevilen şarkılarını Başkentlilerle birlikte söyledi.

Başkent’te yaz aylarının dolu dolu geçeceğinin müjdesini veren ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdürü Oya Uygun ise tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunun altını çizdi. Uygun, “Başkentlilerin yaz akşamlarını renklendirecek Çayyolu Yaz Sahnemizi bugün itibarıyla başlatıyoruz. Yaz boyunca Koru Kent Meydanı'nda kültür ve sanatı açık havada vatandaşlarla buluşturacağız. Çok dolu bir yaz programı hazırladık. Ayrıca tüm ailelerin birlikte keyifle vakit geçirebileceği açık hava sinema film gösterimlerimiz olacak. Bütün vatandaşlarımız herhangi bir bilet almadan açık havada vereceğimiz her hizmete gönül rahatlığıyla gelebilirler” dedi.

YAZ BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

“Çayyolu Yaz Sahnesi” yaz boyunca farklı müzik türlerinden sanatçı ve grupları Başkentlilerle buluşturacak. 21 Haziran’da Yeni Türkü Ankaralı hayranlarıyla buluşacak. 27 Haziran’da düzenlenecek Başkent Mum Işığında Konseri ise müzikseverlere özel bir atmosfer sunacak.

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