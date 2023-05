Başkent Ankara 19 Mayıs'ı Sıla ile kutladı

Başkentliler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sıla konseriyle kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen oryantiring yarışı ile başlayan etkinlikler, sevilen sanatçı Sıla’nın Atatürk Orman Çiftliği’nde verdiği konserle taçlandı.

ÇUBUK-1 BARAJI’NDA GENÇLİK COŞKUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentin tüm cadde, sokak ve bulvarlarının kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla süslendiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentliler için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Çankaya Oryantiring Spor Kulübü iş birliğiyle Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda ‘Gençlik Coşkusu’ adlı programı düzenledi. Harita üzerinden yön bulmaya dayalı bir spor olan oryantiring yarışının gerçekleştiği programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve konserle Başkentliler doyasıya eğlendi.

MANSUR YAVAŞ BAŞKENTLİLERİN TEZAHÜRAT VE ALKIŞLARI İLE KARŞILANDI

19 Mayıs kutlamaları, sevilen sanatçı Sıla’nın konseriyle taçlandı.

Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen konsere katılan Başkentlileri eşi Nursen Yavaş ile birlikte selamlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Mustafa Kemal Paşa’nın, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı hürriyet yürüyüşünün 27 Aralık’ta, Ankara’da 35 bin kişinin coşkuyla karşılamasıyla sonuçlandırdığı bir kente işte bu coşku yakışırdı. Tarih boyunca karanlığın yerine aydınlığın, suskunluğun yerine coşkunun, mutsuzluğun yerine umudun hâkim olduğu bir kente, Başkent’e tam da bu coşku yakışırdı. Biz Hakk’ı gözeterek dünyaya nam salmış nice Türk hakanlarının torunlarıyız. Şu anda, bin yıldır hüküm sürdüğümüz; adaleti, hürriyeti, istiklali ve istikbali sağladığımız Anadolu’nun en değerli merkezindeyiz. Ata’mızın emaneti Atatürk Orman Çiftliği’nde, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bizlere de bu coşku yakışırdı. Sevgili Sıla’ya ve orkestrasına böyle değerli bir günde ve böyle kıymetli bir yerde bizlerle birlikte oldukları, coşkumuza ortak oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

“YALAN KONUŞUP İFTİRA ATIYORLAR”

“Tarihi bir seçim sürecini hep birlikte yaşıyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Mansur Yavaş, “Birinci turda Türk halkı mevcut iktidarın yönetim anlayışına güven oyu vermedi. Öyle bir seçim yaşıyoruz ki bizim vergilerimizle devletin tüm imkanları kullanılıyor. Bu da yetmiyormuş gibi sahte video ve afişlerle algı yaratılmaya çalışılarak yaşadığımız enflasyon, pahalılık, mülteci ve uyuşturucu sorunu gibi birçok sorunumuz maskeleniyor, unutturulmak isteniyor. Biz bunu 2019 yerel seçimlerinden önce Ankara’da yaşamıştık. Kurdukları rant imparatorluğunun devam etmesini için su sayaçlarını PKK’lıların okuyacağı iftiraları atılmıştı. Ankaralı hemşehrilerim bunların hiçbirine kulak asmamıştı. İstanbul’da seçimi kazanmak kendilerine oy istemek için aynı senaryo oynandı. Bingöl’de 33 askerimizi şehit eden namert pusuyu planlayan teröristi, Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkardılar. Bebek katilinden, İmralı’dan mektup getirip oy istediler. Bundan medet umdular. Aynı çirkin kampanyayı tüm Türkiye’de sürdürüyorlar. Söylenmemiş sözleri yalan konuşup iftira atıyorlar. Biz unutmadık düne kadar bu teröristlerle iş birliği yapanları, şehirlerimizi teröristler için silah deposuna döndürenleri… Bu süreci aklımızdan çıkarmadık. Oslo’da, Dolmabahçe’de yapılan görüşmeleri dün gibi hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin yaşadığı sorunlara da konuşmasında yer veren Yavaş, “Halkı kutuplaştırarak, ayrıştırarak Millet İttifakına oy veren 24 milyona yakın vatandaşımızı terörle iş birliği yapmakla suçlayamazsınız. Halbuki siz 2002’de iktidarı aldığınızda terör sıfırdı. Bugün sizin terör politikalarınız nedeniyle bu hale geldik. Sınırlarımızın delik deşik olmuş. Şehirlerimizde yabancı mafya grupları türemiş, çatışmalar oluyor. Bir de hala ısrarla onları geri göndermeyeceklerini söylüyorlar. Biz her şeyin farkındayız. Ülkemize yaklaşan ekonomik felaketi görüyoruz ve bu gerçeklerin üzerini yalanlarla örtmelerine izin vermeyeceğiz. Biz buradayız. Net söylüyorum; askerimizi, polisimizi ve masum halkımızı şehit eden PKK’ya da domuz bağı ile insanları öldüren Hizbullah’a da IŞİD’e de milletin başına bela ettiğiniz FETÖ’ye de karşıyız. Bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler ezelden beri teröriste terörist, katile katil deriz” diye konuştu.

“AYAĞA KALKMA VAKTİ GELDİ UMUTSUZLUĞA KAPILMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Mevcut iktidarın değişmemesi durumunda yaşanabilecekleri de anlatan Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yaşadığımız günleri sorgulayın. Burada konser yapabiliyoruz ama hatırlayın Türkiye’nin birçok yerinde sudan bahanelerle konserler yasaklandı. Okullardaki mezuniyet törenleri yasaklandı. Eğlenmeniz yasaklandı. Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz, ben emin değilim. Gençler çok şeyi hak ediyorsunuz. Liyakatin olmadığı, torpilin zirve yaptığı bir dönemde hayatı dolu dolu yaşayacakken gelecek hayalleri kuramıyorsunuz. Haklısınız, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gençliğinizi hiç yaşamadınız. Sizden hayallerinizi çaldılar. Ayağa kalkma vakti geldi umutsuzluğa kapılma lüksümüz yok. Geleceğinizi kurtarmak sizin elinizde. Hayallerinizi gerçekleştirmek için 9 günümüz var hep birlikte bu çalışmayı başlatıyoruz. 19 Mayıs’ta Samsun’da nasıl hürriyet ateşi yandıysa, bugün de burada bu ateşi yakacak mıyız? Durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Layık olduğunuz aydınlık gelecekte buluşacağız. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey Türk gençliği’ diyerek vazifeler yüklediği sizler, her zaman inisiyatif aldınız. Gövdenizi taşın altına her koşulda koydunuz ve büyük Türk milleti için gerekeni her zaman yaptınız. Birlikte başaracağımıza inanıyorum.”