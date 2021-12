Başkent Ankara 27 Aralık'ta Ata'sı için tek yürek oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle kentin birçok noktasında özel kutlama programları hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünü konserlerden sergiye, atletizm koşusundan seymenler gösterisine kadar birçok etkinlikle kutladı. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Kızılca Gün Programı ve Edis Konseri’nde 10 Büyükşehir Belediye Başkanı ve eşlerini de ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hep bir ağızdan coşkuyla şarkılara eşlik eden, halaylar çeken binlerce Başkentliye seslenerek, “Atatürk, Cumhuriyeti bizlere emanet etti. Biz de gençlerimize emanet ediyoruz. Böyle özel bir günde Belediye başkanlarımızla sizlerle birlikte olduğumuz için son derece mutluyuz” dedi.

10 Büyükşehir Belediye Başkanı ve eşlerini Başkent’te ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “Kızılca Gün ve Edis Konseri” programında binlerce Başkentli ile bir araya gelerek unutulmaz bir geceye de ev sahipliği yaptı.

YAVAŞ: “ATATÜRK CUMHURİYETİ BİZLERE EMANET ETTİ BİZ DE GENÇLERE EMANET EDİYORUZ”

Ankara Kulübü Seymenler ekibinin gösterileriyle renklenen programda Ankara Kent Orkestrası’nın “27 Aralık Marşları”na eşlik ederek oyun havalarıyla coşan ve tek yürek olan Başkentlilere seslenen Yavaş, şöyle konuştu:

“Bugün 102. yılını kutluyoruz Kızılca Gün’ün, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin. Elbette eğleneceğiz de ama yedi düvele karşı savaşırken Anadolu’dan bir hareket başlatıp, tüm ülkemizin bağımsızlığını kazanan Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi çok çok önemlidir. İlk defa Atatürk’ü Ankara’da 35 bin kişi karşılamıştır. Seymenler, halk, hepsi ‘Hayırdır ağalar niye geldiniz?’ sorusuna cevap olarak ‘Vatan uğruna ölmeye geldik’ demişlerdir. Zor bir süreç başlayacaktır. Tekrar sorar, ‘Fikrinizde sabit misiniz?’ diye. Cevap, ‘And olsun, and olsun, and olsun’dur. Ve kuruluşun ve kurtuluşun karargâhı Ankara’dan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti bugünlere geldi. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti bizlere emanet etti. Bizler de bu salonumuzu dolduran gençlerimizden çok şey bekliyoruz. Tabii ki bizler de size emanet ediyoruz. Onu canınızdan aziz koruyacağınıza hiç şüphemiz yok. Bizler özellikle 11 büyükşehir belediye başkanımız her ay ya da 40 günde bir ülkemizin herhangi bir ilinde toplanıp yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz. Birbirimizle paylaşma ve ortak karar alma süreçlerini konuşuyoruz. Özellikle 27 Aralık’ı Ankara için kararlaştırmıştık. Ankara’da toplandık ve böyle özel bir günde hem sizlerle hem de 11 büyükşehir belediye başkanımızla olduğumuz için son derece mutluyuz. Hepsi burada ve bize eşlik ediyor.”

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programı için saatler öncesinden salona gelen vatandaşlara şarkılarıyla ve sahne performansıyla görsel bir şölen de sunan ünlü sanatçı Edis, “Mansur Başkana bizleri buluşturduğu için teşekkür ederim, en çok da siz Ankaralılara teşekkür ederim” dedi.

86. BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun iş birliğiyle Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla 86. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

59 ilden toplam bin 733 amatör ve profesyonel atletin (550 kadın, 1183 erkek) katıldığı koşunun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Kasapoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yılı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Bu koşu atletizm camiasının en önemli geleneklerinden biri. Her yıl artan bir teveccühle halkımızın gençlerimizin yoğun ilgisiyle büyüyerek devam ediyor. Biz de bu yıl rekor katılımla bin 733 sporcumuzla bunu yapıyoruz. Türk sporu zirveye yürümeye, dünyanın tüm köşelerinde başarılarını katlanarak devam ettirecekler” dedi.

Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar, Ankara Merkez Komutanı Hakan Büyükçulha, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç da katıldı. Koşu öncesinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar da şu değerledirmelerde bulundu:

“102 yıl önce burada Mustafa Kemal Paşa’yı karşılayan 10 binlerce kişinin heyecanı ve mutluluğu bizlerin gelecek nesillere aktaracağımız gurur vesikalarımızdır. Paşa’yı karşılayan 10 binlerin hep bir ağızdan verdikleri ‘millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik’ cevabı ise bir yandan milli mücadelemizin inananlarını bir yandan da bizlerin aydınlık geleceği olan milli inancımızı simgelemektedir. Ankara Garı’nı gören Atatürk’ün, ‘Ankara hakikaten milli bir merkez hâline gelmiş’ sözü Ankaralıların ulusal savaşta konumunu en iyi biçimde anlatmaktadır. Laik demokratik cumhuriyetin ve çağdaş değerlerin simgesi olan Ankara, bu görevini sonsuza kadar sürdürecektir. İşte bu sorumluluklarla bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’mızı tarihimize, kültürümüze, değerlerimize yaraşır Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır ve dünya kentleriyle yarışır bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç da, “Valiliğimiz, Federasyonumuz ve Büyükşehir Belediyesi olarak Büyük Atatürk Koşusu için ortak bir çalışma yaptık, bundan dolayı gururluyuz” dedi.

Seymenlerin gösterisiyle devam eden ve Atatürk’ün 1919’da Ankara’ya geldiğinde kenti ilk gördüğü yer Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayan Büyük Atatürk Koşusu, Ankara Garı’nda sona erdi. 10,8 kilometrelik yarışta kadınlarda birinciliği Burcu Subatan, erkeklerde ise Cihat Ulus kazandı.

AŞTİ’DE SÜRPRİZ FLASH MOB GÖSTERİSİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Büyükşehir Belediyesi AŞTİ’de de sürpriz bir flash mob gösteri hazırladı.

Giden yolcu katında Ankara Kulübü Derneği üyelerinden oluşan seymenlerin yer aldığı flahs mob gösterisi ile AŞTİ’de coşku dolu anların yaşandığını belirten BUGSAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Bugün Ata’mızın Ankara’ya gelişinin 102. yılını kutluyoruz. Onu Dikmen yokuşunun sırtlarında karşılayan seymenlerin torunları olarak aynı azim ve coşkuyla yaşıyoruz. Ankara, Cumhuriyeti’mizin son kalesidir” dedi.

Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Maden ise, “Bizi böyle bir gün de AŞTİ’de misafir eden Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Yıllar sonra böyle bir etkinlik yapılması Ankara Kulübü olarak bizlere gurur yaşattı. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılayan seymenlerin torunları olarak yine aynı ruhla yaşıyoruz” diye konuştu.

Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD) üyelerinin resimlerinin sergilendiği AŞTİ’de sürpriz flash mob gösterisini izleyen vatandaşlar da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nihal Gülen: “Çok duygulandım. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir organizasyona sahip çıkması çok güzel.”

-Uğur Gülen: “Muhteşem, bizi o yıllara götürdüler.”

-Osman Ergün: “Çok güzeldi, muhteşem.”

-Yüksel Demirel: “Çok başarılı olmuş, böyle etkinliklerin devamını diliyorum.”

ÇOCUKLARDAN ATATÜRK’E MEKTUPLAR

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle Metro Sanat Galerisi’nde “Çocuklardan Atatürk’e Mektuplar” adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, öğrenci ve veliler ile çok sayıda Başkentlinin katıldığı serginin açılışını yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünde Çocuk Meclisi üyeleri, Çocuk Kulübüne devam eden ilköğretim çağındaki çocuklarımız ile Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinin Atatürk için yazdıkları mektupları sergiliyoruz” dedi.

Gün boyu devam eden kutlamalar kapsamında Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde Yaşlılar Kulübü üyeleri tarafından da bir anma programı düzenlendi.

ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle kent genelindeki billboardları “İyi ki geldin” afişleriyle, cadde ve bulvarları da Türk bayrakları ile süsleyen Büyükşehir Belediyesi düzenlediği konser programlarıyla da Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor.

Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer ve oğlu Bora Gencer’in de 26 Aralık’ta Gençlik Parkı Büyük Sahne’de verdiği konsere Başkentli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçıların şarkılarına eşi Nursen Yavaş ve Başkentlilerle birlikte eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü adına düzenlediğimiz bu konserde ağabeyimiz İlham Gencer ile burada birlikte olmaktan son derece mutluyum” dedi.

İlham Gencer ve Bora Gencer, Başkan Yavaş’a böyle bir konser programı düzenlediği için teşekkür ederken, şarkılarla nostalji yolculuğuna çıktıklarını belirten Başkentli sanatseverler, duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

-Sema Doğan: “Çok eskiden beri İlham Gencer hayranıyım, çok mutlu olduk.”

-Aysel Uzunırmak: “İlham Gencer için geldik. Her zamanki gibi bu konserin de çok güzel geçeceğine eminim.”

-Hatice Uyanık: “Sanatçımızı ilk defa canlı izleyeceğim. Doya doya keyifli bir konser izleyeceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklere belediyemizin önem vermesi muhteşem bir olay.”

-Nur Hayat Pırıldar: “İlham Gencer için özellikle geldim. Yılların emeğine sahip büyük ustayı ilk defa canlı izleyeceğim, teşekkür ediyorum.”

-Nezahet Koç: “Cazı çok severim. İlham Gencer nostaljik geliyor bana. Onu dinlemek beni mutlu edecek. Büyükşehir’in bu tarz etkinlikler düzenlemesini olumlu buluyorum. Konserlerin devam etmesini isterim.”

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişi nedeniyle Ankara Kalesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Bayrağı ve Atatürk’ün resimleriyle aydınlatıldı.