Başkent Ankara ''Kadına şiddete karşı karanlığı aydınlat'' dedi

Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN), Çankaya Belediyesi ile İsveç Büyükelçiliği ortaklığında kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratılması amacıyla Seğmenler Parkı’nda düzenlenen Işık Enstalasyonları Açık Hava Sergisi’ne Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

SEĞMENLER PARKI’NDA RESEPSİYON

Kızılay, Keçiören, Sincan ve Batıkent metrolarında bebek bakım odalarının hizmete girmesiyle ve Kızılay Güvenpark Metro Sanat Galerisi’nde Kadın Sığınma Evleri ile Kadın Kooperatifleri tarafından düzenlenen kermesle başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde Seğmenler Parkı’nda düzenlenen açık hava sergisinin açılışıyla devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Seğmenler Parkı’nda verdiği resepsiyonun ardından ‘Şiddete Karşı Karanlığı Aydınlat’ çağrısı yapılan ışık enstalasyon açık hava sergisinin açılışı yapıldı.

Açılışa İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARANLIĞI AYDINLAT KAMPANYASI 16 GÜN SÜRECEK

12 farklı sanat dalındaki sanatçının, çeşitli ışık enstalasyonlarıyla fiziksel, ekonomik ve aile içi şiddet ile kadın cinayetlerini anlattığı serginin açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Geçmişi, bugünü, yarını başarılarla dolu, her şeyin en güzelini hak eden sevgili kadınlar” sözleriyle kadınlara seslenerek, şu mesajları verdi:

“25 Kasım, kadına şiddete karşı tüm dünyada birlik ve beraberliğin sağlandığı, dayanışma ruhu ile farkındalık oluşturulan önemli bir tarih. Kadın sığınma evleri ve kadın kooperatifleri kermesimizi açtık. 4 bebek bakım odasının açılışı yaptık. ‘Şiddete Hayır’ isimli tiyatro oyunumuz var. Çarşamba günü kadın futbol takımımızın mülteci kadınlarla dostluk maçı var. Öldürülen kadınlarımızı Ankara genelindeki kent ekranlarımız ile otobüs ve metrolardaki ekranlarda adları ile anıyoruz. Tüm kentte şiddete hayır afişlerimizle yer alıyoruz. Farkındalık için ilk kez Büyükşehir Belediyesi binamızı şiddete hayır rengi olan turuncu ile aydınlattık. Burada da Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile 16 gün boyunca ‘Karanlığı Aydınlat’ kampanyasını yürüteceğiz. Bu etkinliklerin dışında, Ankara Barosu ile geçtiğimiz ay tüm kadınlar için ücretsiz avukatlık protokolü imzaladık. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ALO Şiddet hattını destekliyoruz.”

BAŞKENT’E YENİ SIĞINMA EVİ

Ankara’da bulunan kadın dernekleriyle iş birliklerinin artırıldığını dile getiren Başkan Yavaş, “Buradan 60 yatak kapasiteli yeni sığınma evimizin de müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok yakında açacağımız yeni sığınma evimizle, kadınların güvenle kalabileceği bir alan daha oluşturuyoruz” dedi.

“TÜM BU ÇALIŞMALAR SADECE BAŞLANGIÇ”

“Biz bir adım atıyoruz” diyen Başkan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık bu sorunun ülkemizden ve tüm dünyadan kökünden temizlenmesi gerekiyor. Bunun için belediyemize düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı çok kapsamlı bir mücadele mekanizması oluşturmak ve kadın çalışmalarında muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürecek. Tüm bu çalışmalar sadece bir başlangıç. Biz, kadınlarımızın toplumun mimarları olduğunu asla unutmayacağız. Başkentimizin kadınlar için en ayrıcalıklı kentlerden biri olması sözünü vermiştik. Bunun gerçekleşmesi için kadınlara gereken tüm desteği verecek; mutlu, huzurlu ve müreffeh bir yaşama kavuşmalarını birlikte sağlayacağız.”

Başkan Yavaş, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur” sözünü hatırlatarak sonlandırdı.

SANATLA GELEN FARKINDALIK

İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ise konuşmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine değinerek, kamusal alanda kadının güvenliği sorununun çözülmesi için çalışacaklarını belirtti.

Küresel olarak her on kadından dördünün şiddete ya da cinsel tacize maruz kaldığını belirten İşveç Büyükelçisi Hellgren, “Avrupa Birliği’nde bu oran her on kadından üçü. Bu şu anlama geliyor. Dünyadaki kadınların yarısı fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış. Bu kadınlar tanıdığımız kadınlar her gün gördüğümüz, otobüste yanınızda oturan, meslektaşınız, kız kardeşiniz, anneniz belki de sizsiniz” dedi.

Sevilen oyuncu Gupse Özay da, “İstanbul’dan geldim. Duyduğum kadarıyla kamusal alanda yapılmış en büyük sergi. Amacı ondan da büyük. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak. Bunun en güzel yolu da sanat” yorumunda bulunurken, sanatçı Ece Kibaroğlu ise, “Toplumsal şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için buradayız, her beraber tek gönül olarak toplandık” diye konuştu.