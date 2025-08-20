Başkent Ankara ve Endonezya’nın Başkenti Cakarta’nın kardeş kent olması için ön protokol imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, Endonezya Büyükelçisi Ahmad Rizal Purnama ve heyetlerinin katıldığı “Cakarta İş Birliği Niyet Beyanı İmza Töreni” ABB Başkanlık Makamı’nda gerçekleşti.

Başkent Ankara’nın 54’üncü kardeş kenti Endonezya’nın Başkenti Cakarta oluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno arasında dostluk ve iş birliği anlaşması için ön protokol imzalandı. İki kardeş kentin birlikte birçok projeye imza atacağını söyleyen Yavaş, “Özellikle belediyecilik alanında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimlerini birbirimiz ile paylaşacak, kültürel konularda yapacağımız iş birliği ile de halklarımızın birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına vesile olacağız” dedi. “Cakarta İş Birliği Niyet Beyanı İmza Töreni’nde imzalanan ön protokol kapsamında, Ankara ve Cakarta kentleri arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseltilmesi için kararlar alındı.

YAVAŞ: “BU ANLAŞAMA İLE İKİ BAŞKENT OLARAK BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

İmza töreninde yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Yavaş, şöyle konuştu:

“Sayın Vali Yardımcısı Rano Karno’nun yaptığı bu ziyaretle iş birliğimizin temelini atıyor, ortak çalışma alanlarımızı tespit ediyoruz. Bugün imzaladığımız ‘Niyet Beyanı’ ile de en kısa sürede bu ilişkileri derinleştirecek ve somut alanlarını tanımlayacak bir ‘Kardeşlik, Dostluk ve İş birliği Protokolü’nün hazırlıklarına başlıyoruz. Bu anlaşma ile inşallah iki başkent olarak birçok projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle belediyecilik alanında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimlerini birbirimiz ile paylaşacak, kültürel konularda yapacağımız iş birliği ile de halklarımızın birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına vesile olacağız. Ticaret ve sanayi odalarımız öncülüğünde iş adamlarımızı bir araya getirecek faaliyetler düzenleyerek her iki şehrin ekonomisine de katkı sunmanın gayreti içerisinde olacağız.”

KARNO: “İKİ ŞEHRİN İLİŞKİLERİNİ PEKİŞTİRMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYMAKTAYIZ”

Cakarta Vali Yardımcısı Sayın Rano Karno ise şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile bir araya geldik. Cakarta halkına gösterdikleri samimi misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve kıymetli Ankara halkına, halkımın selamlarını iletmek isterim. İki şehrin ilişkilerini pekiştirmekten büyük bir onur duymaktayız. Bugün bu toplantımızın gündemi şehirlerarası doğrudan ilişkiler kurma, karşılıklı saygıyı güçlendirme ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaktır.”

AMAÇ TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK

Mansur Yavaş daha sonra heyetle birlikte ATO Congresium’da Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası, ATO, ASO ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen “Cakarta- Ankara İş Formu”na katıldı.

Yavaş, “Burada bugün Cakarta Belediyesi'yle Sayın Vali Yardımcımızla bir iyi niyet beyanı imzaladık. İmzaladığımız iyi niyet mektubuyla ticaret, yatırım, turizm, bilim, kültür ve spor gibi çok farklı alanlarda iş birliğimizi derinleştirecek çalışmalara da başlamış oluyoruz. Bu nedenle bugünkü toplantının iş insanlarımız arasındaki görüşmelerin 2.8 milyar dolar seviyesindeki bu iş birliğini çok daha yukarıda taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Cakarta Valiliği olarak her daim sizlerin yanında olacağımızı bilmenizi isterim. Bize düşen her türlü kolaylaştırıcı desteği sizlere vermekten asla geri durmayacağız. Hepinize katılımlarınız ve dikkatli dinlemeniz için teşekkür ederim” dedi.

İmzalanan ön protokol kapsamında, Ankara ve Cakarta kentleri arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseltilmesi için kararlar alındı.