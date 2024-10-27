Başkent Ankara'da 81 ilden Cumhuriyet coşkusu: Hayatımız Cumhuriyet

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Cumhuriyet’in 101’inci yaşında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla 81 ilden vatandaşların “Cumhuriyet ve Sen” temalı gönderdikleri fotoğraflar “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergiye dönüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 101’inci yaşını çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesaplarından , “Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a… 81 ilimizden sizlerin bu coşkusunu, Cumhuriyetimizin doğduğu, kuvvet bulduğu Türkiye’mizin kalbi Ankara’da sizlerle birlikte taçlandırmak istiyoruz” çağrısıyla gönderilen “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflar, “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergiye dönüştürüldü.

YAVAŞ: “ÇOK GÜZELSİN TÜRKİYE”

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı ve Cumhuriyet temalı çok sayıda fotoğraf ilk olarak bir videoya dönüştürüldü. Yavaş videoyu sosyal medya hesaplarından, “Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a tüm Türkiye’den “Hayatımız Cumhuriyet” diyerek 101 yıllık Cumhuriyet coşkusunu 7’den 70’e bizlerle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Çok güzelsin Türkiye!” notuyla paylaştı.

SERGİ 4 KASIM’A KADAR KIZILAY METRO SANAT GALERİSİ’NDE

Vatandaşların yoğun ilgi göstererek gönderdiği fotoğraflar Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde İstasyonu’nda “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergide sergilenmeye başladı. Sergi 4 Kasım 2024 tarihine kadar gezilebilecek.