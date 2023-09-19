Başkent Ankara'da Avrupa Miras Günleri: Roma Tiyatrosu ve Arkeopark'a gezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı EUNIC iş birliğiyle Başkentte düzenlenen “40. Avrupa Miras Günleri” kapsamında Roma Tiyatrosu ve Arkeopark’a şantiye gezisi gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini tüm dünyaya duyurmaya, kültürel mirasın korunmasına ve onarılmasına büyük önem veriyor. Sadece geçmişi yaşatmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı EUNIC iş birliği ile “40. Avrupa Miras Günleri” bu yıl Ankara’da düzenlendi.

Avrupa Miras Günleri ve Ankara’nın Başkent oluşunun yüzüncü yılı kutlamaları kapsamında 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde Roma Tiyatrosu ve Arkeopark’a şantiye gezisi gerçekleştirildi.

BAŞKENT TARİHİ YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Uzman rehberler eşliğinde düzenlenen geziye katılan vatandaşlar, Başkent tarihini yeniden keşfetme imkânı buldu. Düzenlenen gezi ile ilgili vatandaşlar şunları söyledi:

-Duygu Akgöz: “Şantiye gezisi benim için çok güzel geçiyor. Kültür gezilerinin Ankara’da daha çok yapılmasını tercih ederim çünkü Ankara bir kültür başkenti… Bunları görüyor olmak beni gerçekten çok mutlu etti.”

-Sina Kiziroğlu: “Ankara’da buradan daha önce çok geçtim ama böyle bir yapının bulunduğunu ilk kez bu geziyle öğrenmiş oldum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin hem böyle bir gezi düzenlemesi hem de muazzam bir şekilde arkeolojik ve mimari çalışmaları yürütmesi memnun etti.”

-Adil Erdoğan: “Gezi benim için çok güzel geçiyor. Böyle bir yerin varlığından daha önce haberdardım ama bugün yakından görmek nasip oldu.”