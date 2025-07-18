Başkent Ankara'da çevre dostu ''Macun Havzası Projesi'' için geri sayım başladı

Başkent genelinde birleşik çalışan atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırma çalışması yürüten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara için büyük önem taşıyan “Macun Havzası Atık Su ve Yağmur Suyu Projesi”ni hayata geçiriyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilecek olan “Macun Havzası (Yenimahalle-Keçiören) Atık Su ve Yağmur Suyu Projesi” kapsamında ilk kazma vuruldu.

Ankara’nın Çankaya’dan sonra nüfus bakımından en kalabalık 2 merkez ilçesi Keçiören ve Yenimahalle’nin gelecek 30 yıldaki atık su ve yağmur suyu altyapı ihtiyaçlarını çözecek proje için 27 Aralık 2024’te ihale yapıldı. Özellikle Yenimahalle’nin İvedikköy ve Çiğdemtepe Mahalleleri ile Keçiören’in Yükseltepe ve Ovacık Mahallelerine hizmet edecek projenin bitiş tarihi Temmuz 2027 olarak planlandı.

Keçiören ilçesi Ovacık bölgesinden başlayarak, Yenimahalle’den geçerek Ankara Çayı’na kadar uzanacak çevre dostu proje, 550 milyon liraya mal olacak. Proje çerçevesinde 7 kilometre atık su ve 4 kilometre yağmur suyu hattı inşa edilecek.

“SEL RİSKİ ORTADAN KALKACAK, EKOLOJİK DENGE KORUNACAK”

Projenin İvedikköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen başlangıç törenine ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan katıldı. Törende konuşan Genel Müdür Akçay, “Bugün Ankara için büyük önem taşıyan Macun Havzası Atık Su ve Yağmur Suyu Projesi’ni başlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Finansmanı İller Bankası aracılığı ile Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından sağlanan ve kurumumuz tarafından hayata geçirilecek olan projenin, çok yönlü bir altyapı çalışması olduğunu belirtmek istiyorum” dedi. Akçay, “Keçiören Ovacık bölgesinden başlayarak Yenimahalle’den geçerek Ankara Çayı’na kadar uzanacak proje, yaklaşık 550 milyon liralık bir maliyete sahip. Bu projeden bu bölgede yaşayan 800 bin vatandaşımız direkt yararlanacak; devamında milyonlarca vatandaşımız da olumlu yönde etkilenecek” diye konuştu.

Söz konusu güzergâhta mevcut altyapı sistemlerinin kapasite olarak artık yetersiz kaldığını ifade eden Akçay, şöyle devam etti:

“Altyapı sistemi ekonomik ömrünü doldurmuş ve geçmişten gelen bazı imalatlardan dolayı sorun yaratıyor. Bu yatırım inşallah bütün bunların tamamını gidererek bölgeye ciddi anlamda bir katkı verecek. Proje ile atık suyun bertarafı ve yağmur sularının herhangi bir zarara sebebiyet vermeden toplanıp uzaklaştırılması sağlanacak. Böylece olumsuz çevresel etkiler en aza indirilerek, bölgenin ekolojik dengesi korunacak.”

“AYNI ZAMANDA HATLARI AYRIŞTIRMA PROJESİ”

“Macun Havzası Projesi, aynı zamanda bir ayrıştırma projesi. Çünkü Ankara’da çok uzun bir süre atık su ve yağmur suyu hatları birleşik sistem şeklinde imal edilmiş. Bunun da olumsuz etkisi daha sonradan ortaya çıkıyor. Yağmur yağdığında hatlar kaldırmıyor ya da derelerimiz ne yazık ki kanalizasyon yüzünden kirleniyor. Bu proje aslında bu derelerimizdeki kirliliği azaltacak. Aynı zamanda yağmurdan kaynaklanan sel baskınlarını da ciddi anlamda önleyecek. Ankara’da geçmiş yıllarda uzun süre ihmal edilip devreye alınmamış bu önemli projeyi hayata geçiriyor olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli adımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

“ULASLARARASI STANDARTLARDA HİZMET SUNUYORUZ”

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan ise ASKİ’nin gerek metropol kent merkezi gerekse de diğer hizmet alanlarında vatandaşlara uluslararası standartlarda hizmet sunduğunun altını çizdi. Ercan, “Ankara’ya önümüzdeki 30 yıl boyunca hizmet edecek önemli altyapı yatırımlarını yoğun bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Macun Havzası Projesi, tüm Ankaralılara hayırlı olsun” dedi.