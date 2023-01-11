Başkent Ankara'da Erken Dönem Gelişimsel Tarama Testi devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Erken Dönem Gelişimsel Tarama Testi” uygulamasına devam ediyor. ABB ile Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile ekim ayında hayata geçirilen projeden bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuk faydalandı. 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimleri değerlendirildiği tarama testine başvurmak isteyen aileler, “https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru” internet adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Erken Dönem Gelişimsel Tarama Testi” uygulaması devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölümü akademisyenleri tarafından, Sıhhiye’de bulunan merkezde yüz yüze gerçekleştirilen testlerin sonucunda gelişim geriliği tespit edilen çocuklara, ev temelli bireysel eğitim programları hazırlanıyor ve gelişimleri yakından takip ediliyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen uygulama Başkentli ailelerden de yoğun ilgi görüyor.

1000 ÇOCUĞA ULAŞTI

2022 yılının ekim ayında başlayan ve 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimlerinin değerlendirildiği proje 1000 çocuğa ulaştı. Tarama testine katılan çocukların durumlarına göre; uzmanlar tarafından gerekli yönlendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

Kişisel bilgilerin ve verilerin gizli tutulduğu tarama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar; “ https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru ” adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpcu, “Büyükşehir Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 6-72 ay arasındaki çocuklara gelişimsel tarama testimiz devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen aileler internet adresimiz üzerinden başvuru yapabilirler. Ekim ayında başladığımız tarama testinden bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuk yararlandı. Ailelerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz ve çalışmalarımız bu yönde devam edecek” açıklamasında bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Şeymanur Battal ise şöyle konuştu:

“Projemizin amacı 6-72 aylık çocukların gelişimsel taramalarını gerçekleştirmek. Erken dönemlerle çocukların gelişimsel taramalarını belirlemek, herhangi olası bir riskin önceden farkına varmak çok önemli. Çünkü ilerleyen dönemlerde çocukların ilkokula geçtiğinde daha önceden önlemler alabilmek potansiyellerini daha ileriye taşımak anlamında çok kıymetli. Bu sebeple de ulaşabildiğimiz tüm ailelerin çocuklarına gelişimsel tarama yapmayı amaçlıyoruz. Tarama sonucunda aileye çocuğun gelişimsel sürecine ilişkin bilgi veriliyor, riskli olan çocuklar gerekli birimlere yönlendiriliyor ve yine proje kapsamında geliştirilecek olan ev temelli aile destek programlarına dâhil ediliyorlar.”

AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Tarama testinden yararlanan aileler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Seher Yaşar: “Başka yerlere başvurmuştum ama hâlâ bekliyorum. Dönüş olmadı ama Büyükşehir hemen bana randevu verdi. Biz de tarama için geldik. Ücretsiz olarak bu hizmetin verilmesi bizim için iyi olacak, çocuğumun sağlığı için de çok iyi olacak.”

-Hülya Hatipoğlu: “Büyükşehire ne kadar teşekkür etsem azdır. Psikolojik destek alıyoruz, gündüz bakımevinden yararlanıyoruz ve şimdi de tarama testi yapılıyor. Bu hizmetlerden çok memnunum. Bu hizmete dışarıdan bu kalitede ulaşmam çok zor. Uygulamadan dolayı çok teşekkür ediyorum.”

-Funda Ateş Eryılmaz: “Bu uygulamayı çok faydalı buldum. Çocuklarımız için çok etkili ve sağlıklı bir uygulama olmuş. Çocuklarımızla ilgili nasıl bir yol izleyeceğiz onu öğrenmiş oluyoruz.”

-Eylem Yalıt Öngen: “Bu testi dışarıda yaptırmak isteseydik çok külfetli olacaktı. Çocuğumuzun gelişiminde bir sıkıntı var mı her şeyi burada öğrenebildik.”

-Fatma Kurtuluş: “Çok faydalı buldum bu uygulamayı. Çok düşünceli bir hizmet olmuş. Randevu alarak geldim ve sistemli ilerledi. Sanki özel bir yere gelmişiz gibi ilgileniyorlar bizimle. Gelişimsel desteği bütün çocuklar ihtiyaç duyuyor ücretsiz olması da ayrı bir avantaj oldu bizim için.”