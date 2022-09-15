Başkent Ankara'da Şampiyon Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Spor Kulübü Sporcusu Rıza Kayaalp için Esenboğa Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. kez şampiyon olan ve altın madalya ile Başkente dönen Kayaalp’i havalimanında ailesi, sporcu arkadaşları ve ABB bürokratları büyük bir coşkuyla karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti sporun ve sporcunun da Başkenti yapmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda adını altın harflerle tarihe yazdıran ASKİ Spor Kulübü Sporcusu Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ailesi, sporcu arkadaşları ve ABB bürokratları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

RIZA KAYAALP TÜRK GÜREŞ TARİHİNE GEÇTİ

Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5’inci kez şampiyon olarak altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara’ya döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda şampiyon güreşçi Türk Bayrakları çiçekler ve mehteran takımı eşliğinde karşılandı. Zabıta konvoyu ile üstü açık otobüsle şehir turu yapan Rıza Kayaalp, ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ve sporcularına Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’ye böyle bir şampiyonluk kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Milli sporcu Rıza Kayaalp, şöyle konuştu:

“Çok mutluyum ülkeme böyle bir başarı kazandırdığım için. Tabii benim şöyle bir özelliğim var; bütün şampiyonluklarımı ASKİ Spor Kulübünde kazandım. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına kazandım. Tek bir kurumum oldu ve her zaman burada çalıştım. Sağ olsunlar bizlere bu imkânları sağladılar ve biz bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalıştık. Bugün de yine aynı şekilde emeğimizin karşılığını, bize verilen emeklerin karşılığını alarak dünya şampiyonasından geldik. Ben bu hizmetleri sunan Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum. Sağlanan imkânlar sayesinde biz bu başarıları ülkemize kazandırıyoruz. Vefalı bir sporcuyum. En büyük amacım bize harcanan ve verilen değerlerin karşılığını vermek” dedi.

“KAYAALP HEM TÜRKİYE’NİN HEM DE ABB’NİN GURURU”

Rıza Kayaalp’in hem Türkiye’nin hem de Ankara’nın gururu olduğunu belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, “Bugün çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Dünya şampiyonu olan bir sporcumuz var. Hem Türkiye’nin hem de ABB’nin gururu. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş gece gündüz çalışırken spor kulüplerini de ihmal etmiyor, onlara da her türlü desteği veriyor. Kendisine teşekkür ederiz. Rıza kardeşimiz bize gurur veren bir sporcu. Birçok şampiyonluğu bulunan böyle bir sporcumuzu bünyemizde bulundurmak da bizim için büyük bir şeref. Kendisini canı gönülden kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 5'inci kez dünya şampiyonu olan başarılı sporcu, şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak da tarihe geçti. Havalimanına oğlunu karşılamaya gelen ve büyük bir heyecan yaşadığını söyleyen şampiyon güreşçinin babası Kerami Kayaalp, “Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Dizlerimin bağı çözüldü ve ayağa kalkamadım heyecandan. Bayrağımızı Sırbistan’da dalgalandırdığı ve İstiklâl Marşımızı okuttuğu için gururluyuz. Türkiye’mize vatanımıza hayırlı bir güreşçi yetiştirdik. Herkes onu seviyor ve bağrına basıyor” derken anne Sevgi Kayaalp ise “Çok mutluyuz. Benim oğlum Allah’ın lütfu. Bir sürü şampiyonlukları var sadece olimpiyatlar kaldı ve onu da almasını istiyoruz. Oğlumun güreşmesini çok seviyorum. Oğlum ile mutluyum ve gururluyum. Müsabakaları izlerken çok heyecanlanıyorum. İstiklâl Marşımızı orada söyletti bayrağımızı dalgalandırdı Çok mutluyum Allah Rıza’yı bana verdi ben de onu dünyaya verdim. O artık dünyanın da çocuğu” ifadesini kullandı.

ASKİ Spor Kulübü sporcularından aynı ekipte yer alan Ali Cengiz ve Selçuk Can da bronz madalya kazanarak dünya 3’üncüsü olmayı başardı.