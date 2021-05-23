Başkent Ankara'da uluslararası film festivali başlıyor

Başkent Ankara bu sene 24'üncüsü düzenlenecek “Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali”ne ev sahipliği yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyinin de katkılarıyla gerçekleştirilecek festival, 27 Mayıs Perşembe günü Gençlik Parkı'nda düzenlenecek basın toplantısıyla başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kültür ve sanat etkinliklerine destek olmaya devam ediyor.

“Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali”, 27 Mayıs–11 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile 20’ye yakın sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla sinemaseverlerle buluşacak.

FESTİVAL ABB TV’DE CANLI YAYINLA START ALACAK

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece çevrimiçi yapılan festival, bu yıl 27 Mayıs–3 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi gösterimlerle, 4 Haziran–11 Haziran tarihleri arasında ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ve CerModern Açık Hava Sineması’nda Başkentlilerle buluşacak.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan festival, 27 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’da Ankara Kent Konseyinin ev sahipliğinde Gençlik Parkı'nda düzenlenecek basın toplantısıyla start alacak. Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali olma özelliğine sahip Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak basın toplantısıyla tanıtılacak.

Ankara Kent Konseyinin paydaşlarından biri olan Uçan Süpürge Vakfı tarafından 1998 yılından bugüne kadar düzenlenen festival; dünyaca ünlü kadın yönetmenlerin eserlerinin tanıtıldığı, kadının çağdaş dünyadaki önemi ve değerini vurgulayan filmleri Başkentli sanatseverlerle buluşturuyor.

KADIN DOSTU BİR BELEDİYE

Hayata geçirdiği projeler ile kadının toplumdaki yerini ve önemine yönelik farkındalık hareketlerini destekleyerek kadın dostu belediyeciliğin öncüsü olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 24. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve CerModern Açık Hava Sineması’nda gösterilecek filmlere teknik altyapı desteği de sağlacak.

Başkent’tin dört bir yanındaki billboardlarla festivalin tanıtımını gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, tüm sinemaseverleri Türkiye dahil 33 ülkenin katıldığı festivali izlemeye davet edecek.

BAŞKENT’E YILDIZ YAĞACAK

“Araftan Çıkmak” temasıyla düzenlenen 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin sinemadaki kadın emeğinin önemini vurgulamak ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verdiği ödüller, 4 Haziran’da Ankara’da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Bu yıl Onur Ödülleri oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu-şarkıcı Ayta Sözeri, oyuncu Demet Evgar, müzisyen Ekin Fil ile Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’e, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Ahsen Eroğlu’ya verilecek.