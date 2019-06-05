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  4. 05 Haziran 2019 22:41

Başkent Ankara'nın dört bir yanı çiçek açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın mevsimlik çiçeklendirme çalışmaları kapsamında toprakla buluşturduğu çiçek fidelerinin açmasıyla kavşak, bulvar, cadde ve refüjler de görsel bir şölene dönüştü.

Başkent Ankara'nın dört bir yanı çiçek açtı
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         Daha yeşil ve çevre dostu bir Başkent için çalışmalarını titizlikle sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanını rengarenk çiçeklerle donatıyor. Dikilen binlerce gülün açmasıyla birlikte adeta çiçek bahçesine dönüşen Ankara, büyüleyen görüntüsü ile hem Başkentlilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

SON ÇALIŞMA ESKİŞEHİR YOLU'NDA

         Başkent'i iklim şartlarına uygun çiçeklerle nakış nakış işleyerek kentin güzelliğine ahenk katan Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve doğa ile bütünleşen bir Ankara olma yolundaki en son çalışmasını da her gün binlerce vatandaşın kullandığı Eskişehir Yolu üzerinde gerçekleştirdi. Orta refüjlerdeki güllerin oluşturduğu eşsiz manzara eşliğinde seyahat eden vatandaşlar, yol boyu seyir keyfi yaşamanın tadını çıkarıyor. Tablo gibi görüntüsüyle görsel bir şölen sunan çiçekler, etrafa yaydığı mis kokusuyla da yoldan geçenleri hayran bırakıyor.

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