Başkent bilişimin de Başkent'i olma yolunda

Bilişim Teknolojileri ve Akıllı Kent uygulamaları çerçevesinde bilişim sektörünün yerli ve yabancı temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Yavaş, Ankara’da Start up’ları desteklemek, genç beyinlerin yurt dışına göçmesini engellemek için Avrupa’nın ilk Accelerator yapısını kuran bilişim sektörünün öncülerinden Mark Elliot ile görüştü.

“ANKARA’YI BİLİŞİM KENTİ YAPALIM”

Başkan Yavaş, Başkent’te “Dijital Dönüşümün” sağlanması için İskoçya Edinbrough da yerleşik CivTech İn Accelerator programı kurucusu ve Avrupa'nın ilk Accelerator (Hızlandırıcı) yapısını hayata geçiren Mark Elliott’tan, dijital uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Ankara’nın Bilişim Teknolojilerine ileri seviyeye taşınması için izlenecek strateji, vizyon dokümanı ve iş planı hakkında neler yapılması gerektiği konularında Mark Elliot ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş’a, dünyadaki örnekler hakkında detaylı bilgi verildi.

Middles Brough ve Barbados örneklerinden yola çıkarak global alanda faaliyet yürütebilecek rekabetçi bir bilişim kenti nasıl kurulur? Nasıl işletilmelidir? konularında deneyimlerini Başkan Yavaş ile paylaşan Elliot’a Başkan Yavaş da, hedefleri arasında Başkent’te Bilişim Kenti Projesini hayata geçirmek istediğini anlattı.

“ANKARA’DA DİJİTAL UYGULAMALAR”

Görüşmede yazılım geliştiricilerin şirketleşmesinden global pazara ürün üretir hale getirilebileceğine kadar bir çok konu masaya yatırıldı.

Başkan Yavaş, bilişim çağı yaşanan günümüz dünyasında hem Ankara’yı geleceğe taşıyacak güçlü ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi hem de Ankaralılara hızlı, etkin ve nitelikli hizmet vermeyi sağlayacak dijital dönüşümleri gerçekleştireceklerini söyledi.