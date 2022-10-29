Başkent Cumhuriyet'in 99. yılını Kenan Doğulu ile kutlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya devam ediyor.

Duman ile başlayıp Sefo ve Levent Yüksel konserleriyle devam eden “Cumhuriyet Yolunda 99. Yıl” kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cumartesi (bugün) sevilen sanatçı Kenan Doğulu, Ankaralı hayranlarıyla buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı; ABB TV, Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve aşağıdaki uydu frekansları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FREKANS BİLGİLERİ:

TÜRKSAT 3A

FREKANS : 11662

S. RATE : 3333

POl: Yatay (H)

FEC: 5/6





TARİH: 29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ (BUGÜN)

SAAT: 19.00

ADRES: ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ





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