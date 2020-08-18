Başkent Elektrik, Ankapark'ın sözleşmesini feshetti

Başkent Elektrik, daha önce iki kez borçları nedeniyle elektriğini kestiği Ankapark'ın uyarılara ve verilen süreye karşın borçlarını ödemediği gerekçesiyle bugün elektrik alım satım sözleşmesini feshetti.

Başkent Elektrik 2-3 milyon TL'ye ulaştığı belirtilen alacaklara ilişkin haciz işlemlerini başlatacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek döneminde, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan parkın yapımına 2013'te başlanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 750 milyon dolar harcanarak yapıldığını açıkladığı Ankapark, 20 Mart 2019'da Wonderland Eurasia adıyla ziyarete açıldı