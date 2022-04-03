Başkent Marketler'de uygun fiyatlı et satışları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı beslenebilmesi için Ramazan ayında başlattığı uygun fiyatlı et satışlarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Halk Ekmek Fabrikası, 4 Başkent Market Şubesi ile 5 Fabrika Satış Mağazasında bir ay boyunca uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı et satışlarını sürdürecek.

Sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyat politikasıyla ürünlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam eden Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı boyunca uygulanacak uygun fiyatlı et satışlarını başlattı.

Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı etler yarım ve 1’er kiloluk paketler halinde, 4 Başkent Market Şubesi ve 5 Fabrika Satış Mağazası’nda satışa sunuldu.

BAŞKENTLİLERDEN KIYMA VE KUŞBAŞI’YA YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın 1 Nisan 2022 tarihinde başlattığı ve Ramazan ayı boyunca geçerli olacak uygulamaya ilk günden Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Başkentlilerin sağlıklı beslenebilmesi amacıyla zincir marketlere göre daha uygun fiyattan et satışı başlattıklarını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski Ramazan, yeni uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“5 Fabrika Satış Mağazasında ve 4 Başkent Market Şubesinde uygun fiyatlı kuşbaşı ve kıyma satışlarına başlamış bulunuyoruz. Etlerimizin tamamını Ankara’nın çevre ilçelerinde bulunan üretici kooperatiflerinden hijyenik koşullarla temin ederek müşterilerimizle buluşturuyoruz. Etlerimizin tamamı yüzde 100 yerli kesim ve dana etidir.”

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ‘insan odaklı’ çalışmaları nedeniyle teşekkür eden ve Ramazan ayında iftar sofralarını uygun fiyatlı etle buluşturabildiklerini belirten Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zafer Gedik: ‘‘Eşimle birlikte alışveriş yapmaya geldik, uygun fiyata kıyma ve kuşbaşının satıldığını gördük ve bundan dolayı çok mutlu olduk.”

-Hacı Bayram Demir: ‘‘Hayat pahalılığının yaşandığı bu dönemde başlatılan bu uygulamayı çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

-Talip Can: ‘‘Halk Ekmek Fabrikası’nda kıymanın 100 TL olduğunu gördük. Diğer marketlere göre daha uygun fiyatlı. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmet gayet düzeyli ve temiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı’na çağ atlatmıştı şimdi aynı görevi Ankara’da da sürdürüyor.”

-Selahattin Ateş: “Eşimle beraber alışveriş yaparken Halk Ekmek Fabrikası’nı tercih ediyorum. Son dönemlerde fiyatlar oldukça yükseldi. Ürünleri kaliteli ve fiyatları uygun olduğu için Ramazan ayı alışverişimizi buradan yaptık.”

-Mustafa Koçak: ‘‘Hayat pahalılığının yaşandığı bu dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı satışı çok yerinde bir uygulama. Radyodan duymuştum bu uygulamayı, teşekkür ediyorum.”

-Cevdet Türkmen: ‘‘Hayat pahalılığından vatandaşlar bir şey alamaz olmuştu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti sayesinde vatandaşlar uygun fiyata kıyma ve kuşbaşı yiyebilecek.”

-Ayten Akın: “İlk defa deneyeceğim kıyma aldım, piyasa ile 40-50 TL fark var nereden baksanız. Teşekkür ederiz.”

-Ekrem Bey: “Uygulama için teşekkür ederiz, iyi bir uygulama. Devamını da bekliyorum.”

-Zülfiye Bey: “Çok güzel bir uygulama. İlk defa geliyorum Başkent Market’e araştırdık ve et ürünlerinden alacağız. Çok sağ olsunlar. Hayırlı Ramazanlar.”

-Yunus Altun: “Öğrenciyim. Zor günlerdeyiz. Bu güzel uygulamayı Mansur Başkan yaptı sağ olsun.”