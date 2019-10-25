Başkent mezarlıklarında temizlik

Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Karşıyaka Mezarlığı’nda, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin katıldığı geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik araçları ve ekipmanlarla çalışan 150 kişilik ekip, mezarlık yollarını süpürerek ve yıkayarak çevre temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Mezarlık temizliğine özel önem verdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, “Bizim için manevi değeri çok yüksek olan mezarlıklarımızda temizlik çalışmalarını önemsiyoruz. Tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Mezarlıklarımızda kış öncesi temizlik yaptırıyoruz” dedi.

MANEVİ DUYGULARA SAYGI

Temizlik çalışmalarının diğer mezarlıklarda da aynı hassasiyetle sürdürüleceğini belirten Uzun, şu bilgileri verdi:

“Ortaköy, Sincan, Çimşit, Bağlum ve Asri Mezarlığımız da aynı şekilde bu kapsamda temizlenecek. Mezarlıklar Daire Başkanlığımız ekiplerini yönlendirdi. Diğer birimlerimizle koordineli biçimde bu çalışmalar yürütülecek. Vatandaşlarımızın daha steril bir ortamda yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiğinde bu maneviyatı hissetmelerini gönülden istiyoruz.”