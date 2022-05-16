Başkent Silikon Vadisi olma yolunda ilerliyor

Silikon Vadisi modelini Başkent’e taşımayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza attı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, genç girişimcileri teşvik ederek Türkiye’de oyun sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla “DevJam” adı verilen elektronik oyun maratonuna ev sahipliği yaptı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Silikon Vadisi modelini Başkent’e taşımayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza attı.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ODTÜ Google Developer Student Clubs tarafından düzenlenen ve Türkiye’de oyun sektörünün gelişmesi için genç girişimcileri teşvik amacıyla düzenlenen “DevJam” adlı elektronik oyun maratonuna ev sahipliği yaptı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla genç girişimcilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “DevJam etkinliğine Kuzey Yıldızı TechBridge Girişimcilik Merkezimizde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç girişimcilerimizin gelişen dünya ile aralarında köprü kurarken aynı zamanda becerilerine de destek oluyoruz. Umut, siz varsanız var” dedi.

GENÇLER UYUMADI DİJİTAL OYUNLARDA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Kuzey Yıldızı TechBridge’de Ankara Kent Orkestrası’nın verdiği mini konserle başlayan DevJam maratonu; dijital oyun geliştirme konusunda beceriler kazanmak ve öğrenmek isteyenlerle, Türkiye’nin dört bir yanından bu alana meraklı üniversite öğrencilerinin tanışıp eğlenmesi için düzenlendi.

13 Mayıs’ta başlayan ve geceli gündüzlü 3 gün süren elektronik oyun maratonunda, dijital oyun dünyasının deneyimli isimleri de gelişen dünyayla ve oyun teknolojileriyle ilgili bilgilerini paylaştı. Golf’ten masa tenisine kadar birçok spor oyunları oynayarak da eğlenceli vakit geçiren genç girişimciler, her ne kadar zaman zaman uykuya yenik düşseler de maratonu kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Geleceğin meslekleriyle tanışan ve kendini bu yönde geliştiren genç girişimciler, ‘öğrenci dostu’ uygulamaları başta olmak üzere Kuzey Yıldızı TechBridge’in kapılarını açarak oyun maratonuna ev sahipliği yaptığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Tuna Özkuşaksız (ODTÜ Google Developer Students Club Başkanı): ‘‘DevJam 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen kodlama maratonudur. Kuzey Yıldızı Vadisi çok güzel olanaklara sahip, arkadaşlarımız girişimlerini burada geliştiriyor ve birçok oyun geliştiricisi buradaki imkânlardan faydalanabiliyor. Genç girişimcilere vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Bilgi İşlem Daire Başkanına çok teşekkür ediyorum.”

-Göksel Pirik (Tasarımcı): ‘‘Bu oyun maratonunu düzenleme amacımız birçok geliştiriciyi ve tasarımcıyı bir araya getirip hep birlikte güzel bir şey yapmalarını sağlamak. Oyun maratonuna gelen bizler ve katılımcılar Kuzey Yıldızını çok beğendik burada her türlü imkânlar mevcut. Bir yazılımcı olarak bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Said Furkan Gözdeli:‘‘ Kendimi geliştirmek ve dijital oyun alanına meraklı insanlarla tanışmak için DevJam oyun maratonuna katıldım, katılımcıların enerjisi çok yüksek. Bulunduğumuz alanda her türlü imkânlar mevcut.”

-Utkan Sivrikaya: ‘‘Arkadaşlarımla eğlenceli vakit geçirmek ve yeni insanlarla tanışmak için DevJam’a katıldım. ODTÜ öğrencisiyim Kuzey Yıldızı’na ilk gelişim ve tek kelimeyle harika bir tesis. Bizler için her şey düşünülmüş. Oyun geliştirmek ve yeni insanlar tanımak için harika bir alan.’’

-Oğuz Akay: ‘‘Arkadaşlarımla oyun kodu yazmak için etkinlikler arıyorduk. ODTÜ’nün bu tarz bir etkinlik düzenleyeceğini duyduk ve katılmaya karar verdik. ABB’nin ev sahipliğinde ve çok güzel bir ortamda katılımcıların enerjisi de çok yüksek.”

-Yaren Çetinkaya: ‘‘Yeni bir oyun tasarlamak ve yeni insanlarla tanışmak için katıldım. Kuzey Yıldızı’nda her imkân var ve her şey düşünülmüş bizim için.’’

-Enes Çubuk: ‘‘Dijital oyun konusunda kendimi geliştirmek ve yeni insanlarla tanışmak için bu etkinliğe katıldım. Burada her şey var. Mini golf’ten masa tenisine, açık havadan langırta kadar her şey düşünülmüş.’’

-Musahan Sever: ‘‘Devjam oyun maratonuna arkadaşlarımızla birlikte katıldık ve bu alanda bir başarı yakalamak istiyoruz. Etkinlikte her şey planlanarak düzenlenmiş.’’

-Ceren Aydın: ‘‘ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde okuyorum. DevJam için toplandık. Amatör oyun yapımcılarını bir araya getiren bu oyun maratonunda ülkenin çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler, oyun tasarlamak konusunda çok istekli ve heyecanlı.’’

-Burak Baki: ‘‘ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde okuyorum. DevJam oyun geliştiricilerini ön plana çıkarmak ve yeteneklerini sergilemek için büyük bir fırsat.”

-Yunus Kaydan: “Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Oyun geliştiricisi olmak için DevJam oyun maratonuna katıldım.”

PARA ÖDÜLLÜ MARATON

Genç girişimciler, DevJam oyun maratonunda kurulan ‘Başkent Kart’ standına yoğun ilgi gösterirken, para ödülü ve sürpriz ödülleri kazanabilmek için yaptıkları sunumlarla da kıyasıya mücadele verdiler.

Maraton sonunda birincilik ödülünün sahibi olan üniversiteli genç girişimciler ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Alperen Öztaş: “Grup olarak ikinci ‘DevJam’ tecrübemiz bu. Takım olarak birleştiğimizde gücümüz çok yüksek. Öncekinde de birinci olmuştuk. Bu şekilde başarılarımızın devam edeceğini düşünüyorum.”

-Ali Emre Küçükkurt: “Türkiye’nin oyun sektörünü takip ediyorum ve ilerde katkılarımın olmasını istiyorum. Mekân çok güzel, çok rahat ettirdiler bizi burada. Temizlik ve düzen de harika.”

-Emre Özçatal: “İkinci DevJam tecrübemiz oldu. Yine kazandık ve birinci olduk. Etkinlik çok güzel geçti, mutluyum.”