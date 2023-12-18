Başkent taksilerinde dijital dönüşüm devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın taksici esnafı ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği ‘‘Başkent Taksi Projesi" kapsamında dijital dönüşüm devam ediyor. Teknolojik olarak birçok yeniliği barındıran proje den faydalanmak isteyen taksici esnafı https://baskenttaksi.ankara.bel.tr/ linki üzerinden randevu oluşturabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte güvenli ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarına hız kesmeden ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa Ankara’da hayata geçirilen ‘‘Başkent Taksi Projesi" vatandaşlar ve taksicisi esnafının hayatını kolaylaştıracak dijital dönüşümler içeriyor.

UYGULAMA İLE TAKSİMETRELER UYGUN FİYATA GÜNCELLENİYOR

Başkent Taksi Projesi sayesinde taksici esnafı taksimetre güncelleme döneminde oluşan uzun kuyruklardan kurtuluyor, uzaktan güncelleme sistemi ile taksimetrelerini hem daha uygun fiyata güncelliyor hem de müşteri kaybı yaşamamış oluyor.

Uygulamada yer alan ‘‘Akıllı Durak’’ sistemi ile öncelik durak taksilerine verilirken; yolcu mobil uygulama üzerinden taksi çağırdığında yolcu koltuğuna montajı yapılan bilgilendirme ekranı ile yolcu gideceği güzergâhı takip edebiliyor ve farklı ödeme sistemi (NFC, Kredi Kartı, Başkent Kart) ile ödemesini yapabiliyor.

ÇOKLU DİL SEÇENEĞİ İLE YABANCI YOLCULARLA KOLAYCA İLETİŞİM KURULUYOR

Günlük, haftalık ve aylık rapor ile aylık cironun hesaplanabileceği uygulamada, Çağrı Merkezi Sistemi’nde yer alan çoklu dil desteği ile yabancı müşterilerle kolayca iletişim kurulabiliyor.

Araç Takip Sistemi’nden taksiler 7/24 izlenebiliyor ve böylece taksiciler ile yolcuların güvenliği sağlanıyor. Sistem sayesinde taksiciler hâsılatlarını takip edebiliyor ve anlaşmalı benzin istasyonlarından indirimli akaryakıt imkânından faydalanabiliyor.

BAŞKENTLİ TAKSİCİLERDEN UYGULAMAYA TAM NOT

Başkent Taksi Ugulaması ile taksilerini dijitalleştiren Başkentli taksiciler uygulamaya tam not verirken duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Çağlayan Yamaner: ‘‘Bilkent Taksi Durağı’nda çalışıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Başkent Taksi Uygulaması’ndan memnunum. Bu uygulama ile taksimetre kuyruğunda sıra beklemiyoruz, güvenlik açısından da kamera sistemi taktırdık can güvenliğimizi sağladığı için hem müşteri hem de biz memnunuz. Bu projeyi hayata geçiren sayın Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

-Ekrem Turan: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin taksiciler için uygulamasını başlattığı yeni taksimetrenin montajı için geldik. Taksimetrelerin ayarı için oluşan uzun kuyruktan kurtulduk, yolcuların ve bizlerin güvenliği için yeni kamera sistemini taktırdık.’’

-Mert Ataşırak: ‘‘Bizler eskiden taksimetre ayarı için çok sıra bekliyorduk, bu uygulama sayesinde anında güncelleme yapılabiliyor, taksiyi başka şoför arkadaşlara verdiğimiz zaman uygulama sayesinde takip edebiliyoruz. Başkent Taksi Uygulaması’ndan çok memnunuz.’’

-Hüseyin Kamanoğlu: ‘‘Başkent Taksi Uygulaması'nı yeni kullanmaya başladık, uygulamayı çok beğendik, taksimetre ayarlarında indirim yapmışlar o hoşumuza gitti. Uygulama sayesinde araçları takip edebiliyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.’’